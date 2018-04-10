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Trabzonspor'dan Rıza Çalımbay açıklaması

Trabzonspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılacağı ve bazı futbolcuların gönderileceği şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Trabzonspordan Rıza Çalımbay açıklaması

10 Nisan 2018 17:38

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Son günlerde basın yayın organlarında, teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile yolların ayrılacağı hatta bazı futbolcularımızın gönderileceği yönünde haberler yapılmaktadır. Bu haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim Kurulu olarak gerek kişisel duruşundan gerekse mesleki kalitesinden şüphe duymadığımız teknik direktörümüzün ve kadrodaki tüm futbolcularımızın istisnai durumlar haricinde sonuna kadar yanındayız. Bunlar, kamuoyunun da takdir edeceği gibi sezon sonu değerlendirilecek hususlardır" ifadelerine yer verildi.  

Etiketler: rıza çalımbay, Trabzonspor

 

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