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Trabzonspor'dan sabit kur'a destek

Trabzonspor'dan sabit kur'a destek
Trabzonspor'dan sabit kur'a destek

Trabzonspor, Kulüpler Birliği'nin, 5.2'lık sabit Euro kuruna geçilmesi kararını destekleyerek, bu kararla birlikte Türk futbolunun nefes almasını temenni ettiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada kararla ilgili şu ifadelerini kullandı: 

"Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlüğe giren Türk Lirası'nın kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı karar doğrultusunda, Kulüpler Birliği futbol kulüpleri ile bir araya gelerek, yerli oyunculara yapılacak ödemelerde 5.2'lik sabit Euro kuruna geçilmesi kararı almıştır. Trabzonspor Kulübü olarak, Kulüpler Birliği'nin kararını son derece doğru buluyor, destekliyor ve büyük bir ekonomik sıkıntı içinde olan Türk futbolunun bu kararla birlikte nefes almasını temenni ediyoruz."  

Gökmen Şahin

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