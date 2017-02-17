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Trabzonspor'dan taraftarlarına çağrı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligi'nin 21. haftasında sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi taraftarlarına yönelik çağrıda bulundu. Futbolcuların yer aldığı klip sosyal medyadan paylaşıldı.

Trabzonspordan taraftarlarına çağrı

17 Şubat 2017 14:48

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligi'nin 21. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yer alan yeni stadyumunda Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Gaziantepspor maçında 11 bin 500 taraftarın Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından cezasının onanmasının ardından bordo-mavili kulüp taraftarları tribünlere çekmek için yoğun bir gayret sarfediyor.

Aytemiz Alanyaspor maçını izleyecek olan passolig kartı bulunmayan taraftarlara passolig kartı hediye edecek olan Trabzonspor, sosyal medya hesaplarından da çeşitli klipler yayımlayarak taraftarlarına çağrıda bulunuyor.

Onur, Mas, Okay, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Uğur Demirok, Onazi ve Castilo'nun yer aldığı klipte bordo-mavili futbolcular taraftarları yeni stadyumdaki Aytemiz Alanyaspor maçına davet etti. Fırtına seni çağırıyor. Bizde Oradayız başlığıyla bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 

Gökmen Şahin
 

Etiketler: castilo, olcay şahan, Passolig, Trabzonspor


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