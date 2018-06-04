Trabzonspor'dan üyelerle ilgili açıklama

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamala da şu ifadelere yer verildi, "Divan Başkanlık Kurulu, Denetleme Kurulu, Sicil Kurulu ve Disiplin Kurulu’nun; 2014 yılının başından itibaren yapılan fazla üyeler için Divan Genel Kurulu’nun bu üyeliklere ilişkin bir gündem maddesi ve kabul kararı olmadan tüzük çerçevesinde yönetim kuruluna verilmiş üye yapma maksimum sayısının üzerine çıkıldığı ve tüzüğün 10/c maddesinin ihlal edildiği yönündeki görüşleri doğrultusunda yönetim kurulumuz tarafından bir karar alınmış bulunmaktadır. Buna karara göre tüzüğümüzün 23. Maddesi uyarınca o döneme ait fazla üyeler, üyelikten çıkartılmıştır.

Amaç; bu üyeleri tüzüğe uygun hale getirmek olup, bir mağduriyet yaşanmaması amacıyla ilgili kişilerin herhangi bir itirazda bulunmadan yeni baştan kulübümüze müracaat etmeleri halinde giriş aidatı ödemeden bu başvuruları işleme alınarak değerlendirilecektir. Bu vesileyle yönetimimizin, tüzüğümüze aykırı olarak sergilenen hukuk dışı her türlü eyleme karşı olduğunu bir defa daha vurgulamak isteriz" d



Trabzonspor, üyelikten çıkarma işlemleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede gerekçelerini de şu maddelerle açıklık getirdi,

"Tüzüğümüzün ‘Üyelik Hükümleri’ni kapsayan 10/c maddesi, üyelige kabul döneminde, başvuruda bulunan uye adaylarının, bir önceki yılın uye sayısının yuzde besi kadarı uyelige kabul edilir. Bu oran, ilgili donem icerisinde bir defaya mahsus olmak uzere, divan genel kurulunun gorusu alınarak yonetim kurulu tarafından arttırılabilir”

"Tüzüğümüzün ‘Üyelikten Çıkarma’ başlıklı 23. Maddesi, Uye; tuzukte belirtilen nedenlerle ve Disiplin Kurulu tarafından verilecek kararla uyelikten cıkarılır. Kulupten cıkarılan uyelerin yeniden uyelik basvurusu kabul edilmez”

Gökmen Şahin

