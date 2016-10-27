Spor Toto Süper Lig’de, bordo-mavililerin Türk Telekom Arena’da Galatasaray ile karşılaşmadan önce deplasmanda galibiyeti ve golü bulunmuyordu. Sarı-kırmızılıları Dame N’Doye’nin attığı golle deviren bordo-mavililer 6 maç aradan sonra deplasmanda galibiyetle tanıştı. N’Doye ise Spor Toto Süper Lig kariyerinde ilk golünü attı. Trabzonspor’un rakibi Çaykur Rizespor da geçtiğimiz hafta evinde başkent temsilcisi Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerek moral buldu.

30 Ekim Pazar günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda saat 16.00’da oynanacak olan Karadeniz derbisinde konuk ekip Çaykur Rizespor 2’de 2 yapmanın hesaplarını yaparken, Galatasaray ve Çorum Belediyespor karşısında aldığı galibiyetle ligde ve kupada moral bulan Trabzonspor, sıkıntılı günleri geride bırakma adına büyük bir önem verdiği mücadeleyi kazanmak istiyor.

YANAL: "EV SAHİBİ OLMANIN AVANTAJINI KULLANMAK İSTİYORUZ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, hafta sonu Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile zorlu bir maç oynayacaklarını vurguladı. Rakip karşısında ev sahibi olmanın avantajları ve dezavantajları olduğunu belirten Yanal, "Taraftarlarımızın bu süreçte desteğini arkamızda görmeye çok ihtiyacımız var. Onlar zaten sürekli bizle oldu ve desteklediler. Onlarla birlikte hafta sonu iyi mücadele eden, savaşan, koşan bir Trabzonspor görüntüsünde olmak ve takım olmak yolunda ilerleyişimize hızla devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı