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Trabzonsporlu efsaneler taraftarlarla buluştu

Trabzonspor Kulübü’nün efsane isimleri, “Ortahisar Belediyesi Efsanelerle Yeniden Turnuvası” adı altında düzenlenen futbol turnuvasına katılmak için geldikleri Trabzon’da taraftarlarla buluştular.

Trabzonsporlu efsaneler taraftarlarla buluştu

04 Aralık 2016 18:17

Geçmişte Trabzonspor forması giymiş futbolcular arasında düzenlenecek turnuvada tam bir şölen havası yaşanacak. Trabzon’da ilk kez gerçekleştirilecek dev organizasyon, 5-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Turnuva öncesinde Trabzon Forum AVM’de düzenlenen etkinlikte bordo-mavili kulübün efsane futbolcularından Mehmet Yılmaz ve İbrahim Yattara taraftarlarla buluşup söyleşi gerçekleştirdi.
Söyleşide taraftarların sorularını yanıtlayan Mehmet Yılmaz, bordo-mavili camiada birlik ve bütünlüğün olması gerektiğini belirterek, “İçinizden birisiyim. Bu takımı hep beraber ayağa kaldırmamız lazım. Birlik ve bütünlük olması lazım. Tabii ki şu anki durumdan biz de hoşnut değiliz. Ben şu an taraftarım ve İstanbul’da Trabzonspor’u temsil etmeye çalışıyorum. Ben futbolcuları doğu orantılı eleştirme tarafındayım. Trabzonspor yarın tarihi bir maç oynayacak. Başka bir takıma transfer olduğun zaman Trabzonspor formasının önemini daha çok anlıyorsun” dedi.

Trabzonspor’da 8 sene forma giyindiğini dile getiren İbrahim Yattara ise, “Elimden gelenin fazlasını yaptım. Şampiyonluk görmek çok istedim. Ama olmadı. Bazen biz de iyi ve kötü oynadık. İyi günlerde gördük, kötü günlerde. Ama bizim bu takımı yalnız bırakmamamız lazım. Bu takım bizim her şeyimiz. Yabancı futbolcuların adaptasyon süresi uzun olabilir. Sizlerden bir şey ricam ediyorum lütfen sabır” ifadelerini kullandı.
Söyleşinin ardından bordo-mavili takımın efsane futbolcularından Yılmaz ve Yattara, taraftarlara imza dağıttı.  

Ersen Küçük - Ozan Köse

Etiketler: Trabzonsporlu efsaneler


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