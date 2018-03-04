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Trabzonsporlu taraftarlar Şenol Güneş'i ziyaret ederek çiçek verdi

Trabzonsporlu taraftarlar bugün Beşiktaş'ın Trabzon'a gelişi sırasında Teknik Direktör Şenol Güneş'e bazı kişilerin tepki göstermesi üzerine, siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otele giderek Güneş'e çiçek verdi.

Trabzonsporlu taraftarlar Şenol Güneşi ziyaret ederek çiçek verdi

04 Mart 2018 22:15
Trabzonsporlu taraftarlar Şenol Güneş'i ziyaret ederek çiçek verdi - Tıkla İzle

Trabzonlu Gençler Tribün lideri Mehmet Fındıkcı ve taraftarlar, Trabzon Havaalanında bazı kişilerin Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e tepki göstermesi üzerine siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otele giderek tecrübeli teknik adama çiçek verdi. Yaşananlardan dolayı üzüntülerini dile getirdi.

Fındıkcı'nın, "Hocam sen bizim büyüğümsün. Değerimizsin. Yaşadığımız şampiyonluklarda varsın. Bu yaşananlar bizleri taraftar olarak çok üzdü" demesi üzerine Güneş, "Çocuklar zahmet ettiniz sizlik bir durum yok. Onlar zaten Trabzonspor taraftarı değil. Bu şehre zarar veren, kendilerine zarar verenler. Ben de bu şehirde yaşayacağım. Böyle bir şey yaptığın zaman Trabzon'un imajını sarsıyorsun. Ben işin büyütülmesi taraftarı değil. Siz canınızı sıkmayın" dedi.

Beşiktaş takımının kamp yaptığı otele giden 100'e yakın taraftar, Şenol Güneş'e destek vererek ardından otelden ayrıldı.  

Gökmen Şahin 

 

 

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