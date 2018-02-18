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Trabzonsporlu yöneticilerle taraftarlar arasında tartışma yaşandı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'un sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmasının ardından taraftarlarla, yöneticiler arasında tartışma çıktı. Kulüp Başkan Yardımcısı Ali Rıza Egemen ise maç sonrası yaptığı açıklamada 'İstifa yok. Herkes aklını başına alsın" ifadelerini kullandı.

Trabzonsporlu yöneticilerle taraftarlar arasında tartışma yaşandı

18 Şubat 2018 19:33

Trabzonspor'un, sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmasının ardından protokol tribününde oturan yöneticilerle, taraftarlar arasında kısa bir tartışma yaşandı. Taraftarların “Yönetim İstifa” tezahüratları yapmasının ardından yöneticilerle bazı taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Taraftarların sert tepkisi üzerine yöneticilerden Coşkun Bülbül’ün karşılık vermesiyle büyüyen kavgayı araya giren diğer yönetici ve taraftarlar ayırarak sonlandırdı.

Stat çıkışında da yöneticilerin gergin olduğu gözlenirken yönetici Ali Rıza Egemen'nin, “İstifa falan yok. Herkes aklını başına alsın” ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin
 

 

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