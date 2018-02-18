Trabzonsporlu yöneticilerle taraftarlar arasında tartışma yaşandı

Trabzonspor'un, sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmasının ardından protokol tribününde oturan yöneticilerle, taraftarlar arasında kısa bir tartışma yaşandı. Taraftarların “Yönetim İstifa” tezahüratları yapmasının ardından yöneticilerle bazı taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Taraftarların sert tepkisi üzerine yöneticilerden Coşkun Bülbül’ün karşılık vermesiyle büyüyen kavgayı araya giren diğer yönetici ve taraftarlar ayırarak sonlandırdı.

Stat çıkışında da yöneticilerin gergin olduğu gözlenirken yönetici Ali Rıza Egemen'nin, “İstifa falan yok. Herkes aklını başına alsın” ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin

