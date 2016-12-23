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Trabzonspor’un 6 yıllık hasreti

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Trabzonspor, ezeli rakibi karşısında evindeki 6 yıllık galibiyet özlemine son verip taraftarını mutlu etmek istiyor.

Trabzonsporun 6 yıllık hasreti

23 Aralık 2016 12:23

Spor Toto Süper Lig’de 26 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi konuk edecek Trabzonspor, ezeli rakibi karşısında evindeki 6 yıllık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Kötü geçirdiği sezonda sarı-lacivertlileri yenerek taraftarını mutlu etmek isteyen bordo-mavililerde Teknik Direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak ligin ikinci yarısına moralli girmek istiyor.

SON MAÇ TAMAMLANAMAMIŞTI

Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz sezon iki takım arasında Trabzon’da oynanan maç tamamlanamamıştı. Maçın 89. dakikasında müsabakanın ilave yardımcı hakemi Volkan Bayarslan’a yapılan saldırı ve yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Bülent Yıldırım tarafından tatil edilen maç daha sonra Fenerbahçe’ni 4-0 üstünlüğü ile tescil edilmişti.

AVNİ AKER’DE SON GALİBİYET 2010’DA

Bordo-mavililer ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda en son 23 Ağustos 2010’da oynanan ve Trabzonspor’un 3-2 kazandığı karşılaşmada yendi. Karadeniz bu maçın ardından sahasında oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertlileri yenme başarısı gösteremedi. Trabzonspor 2010 yılından bu yana evinde oynadığı 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Attığı 2 gole karşılık kalesinde ise 14 gol gördü.

Trabzonspor’un Fenerbahçe ile 6 yıl içerisinde oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle:

01.04.2012: Trabzonspor - Fenerbahçe: 1-1

06.05.2012: Trabzonspor - Fenerbahçe: 1-3

17.03.2013: Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-3

10.03.2014: Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-3

14.09.2014: Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-0

24.04.2016: Trabzonspor-Fenerbahçe: 0-4

Etiketler: fenerbahçe, Trabzonspor


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