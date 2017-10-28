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Trabzonspor'un borcu resmen açıklandı

Trabzonspor'un net borcu 777 milyon 616 bin 540 TL olarak açıklandı.

Trabzonsporun borcu resmen açıklandı

28 Ekim 2017 14:14

Trabzonspor 40. Olağan Divan Genel Kurulu toplantısı bugün Kadir Özcan Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda Denetleme Kurulu adına söz alan kurul üyesi İsmet Keskin, dernek ve bağlı şirketlerin 31 Ağustos 2017 tarihi tarihi itibariyle kulübün net borcunun 777 milyon 616 bin 540 lira olduğunu söyledi.

Toplantıya Trabzonspor Baskanı Muharrem Usta katılmazken, yönetim adına toplantıya Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Eski başkanlardan Ibrahim Hacıosmaoğlu, Ahmet Celal Ataman, Özkan Sümer, Salih Erdem ve Mustafa Günaydın ile CHP Milletvekili Haluk Pekşen ise Divan Genel Kurul Toplantısı'nı izleyenler arasında yer aldı. 

 

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