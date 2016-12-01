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Trabzonspor'un efsaneleri sahaya çıkacak

Trabzonspor Kulübü’nün efsane isimleri, “Ortahisar Belediyesi Efsanelerle Yeniden Turnuvası” adı altında düzenlenen futbol turnuvasıyla bir araya geliyor.

Trabzonsporun efsaneleri sahaya çıkacak

01 Aralık 2016 11:40

Geçmişte Trabzonspor forması giymiş futbolcular arasında düzenlenecek turnuvada tam bir şölen havası yaşanacak. Trabzon’da ilk kez gerçekleştirilecek dev organizasyon, 5-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Turnuvanın organizasyonunu üstlenen gazeteci ve program yapımcısı Hakan Yoloğlu, yaptığı açıklamada, turnuvanın Trabzon şehri ve futbolu için unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazınacağını söyledi.

Yoloğlu "Turnuvayla birlikte, bugüne kadar hiçbir platformda ‘futbol topuyla’ gözükmeyen Trabzonsporlu eski yıldız futbolcular, yeniden Trabzon halkıyla buluşacak. Organizasyon için, Trabzon’un yaşam alanı Forum AVM’de halkın da katılımıyla 5 Aralık pazartesi günü saat 13.30'da muhteşem bir kokteyl gerçekleştirilecek. Turnuvada yer alacak tüm futbolcuların yer alacağı kokteylde, 4 takım belirlenip, eşleştirmeler yapılacak. İlk gün galip gelen takımlar final maçında karşı karşıya gelecekler, diğer iki mağlup takım ise 3.lük maçı oynayacak. Şampiyon takıma ve ikinci olan takıma da sürpriz ödüller verilecek. Final maçından önce, Trabzonspor’un efsane oyuncuları ile şöhretler karması arasında bir gösteri maçı düzenlenecek. İki gün sürecek olan Turnuvada ki beş maç a spor'dan canlı yayınlanacak. Turnuva tarihi açıklandığından bu yana Trabzon halkının organizasyona gösterdiği büyük ilgi, maçlar için şimdiden heyecan yaratmış durumda" dedi.

Turnuvaya katılacak 4 takımın teknik direktörlüklerini Bordo mavili takımın efsane oyuncularından Ali Kemal Denizci, Necati Özçaglayan, Hüseyin Tok ve Necmi Perekli'nin yapacağını ifade eden Yoloğlu, 5-6 Aralık tarihlerinde 19 Mayıs Spor Salonu'nda yapılacak olan turnuvaya şu futbolcular katılacağını belirtti:

"Fatih Tekke, Ibrahima Yattara, Mehmet Yılmaz, Ogün Temizkanoğlu, Orhan Kaynak, Lemi Çelik, Bahattin Güneş, Mehmet Soykök, Şeyhmus Suna, Ersen Martin, Emrah Eren, Güngör Öztürk, Hasan Vezir, Hans Somers, Czyio, Nemsadze, Camarauli, Volkan Bekiroğlu, Tolga Seyhan, Bülent Ataman, Metin Aktaş, Erhan Özçaglayan, Ramazan Silin, Yusuf Tokaç, Selim Özer, Mehmet Zengin, Erdinç Yavuz, Musa Büyük, Kazım Nas, Semavi Uzun, Hasan Üçüncü, Tayfun Cora, Macit Güven, Okan Özke, Mehmet Kahriman, Murat Bölükbaşı ve Kenan Sivrikaya."

Öte yandan ilk gün maçları saat 17.00 ve 18.30'da oynanacak. Turnuvanın ikinci gününde saat 16.00'da Trabzonspor efsane futbolcuları ile Şöhretler gösteri maçı yapacak. Saat 17:00 'de üçüncülük maçı saat 18:15'de final maçı oynanacak turnuva kupa töreniyle sona erecek. 

Etiketler: Trabzonspor


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