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Trabzonspor'un kaptanları Onur ve Uğur taraftarlarla buluştu

Trabzonspor'un kaptanları kaleci Onur Recep Kıvrak ve Uğur Demirok, bordo-mavili taraftarlarla buluştu.

Trabzonsporun kaptanları Onur ve Uğur taraftarlarla buluştu

02 Şubat 2018 14:11

Trabzonspor'un takım kaptanları Onur Recep Kıvrak ve Uğur Demirok, Fenerbahçe maçının ardından bordo-mavili taraftarlarla buluştu. Erdoğdu Trabzonspor Taraftarlar Derneği'ni ziyaret eden iki futbolcu, gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını ifade ettiler. Ziyarette taraftarların sorularını yanıtlayan Onur, “Trabzonsporlu futbolcular taraftarlarıyla beraber iç içe olmalıdır. Bunu daha önce yapmamız lazımdı. Zararın neresinden dönersen kardır. Uğur’la beraber burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Onur, oynadıkları Fenerbahçe maçına da değinerek, “Buraya Fenerbahçe maçımız kazanarak daha mutlu bir şekilde gelmek isterdik ama olmadı. Uzun zamandır maça gitmeyen taraftarımız var, lütfen kimse bize küsmesin. Biz bu takımın başarısı için ter döküyoruz. Küsen ağabeylerimizi, kardeşlerimizi tekrar tribünlere çekmek istiyoruz” dedi.

Uğur ise kendilerine destek olunması gerektiğini ifade ederek, “Kenetlenmeliyiz ve bir bütün olmalıyız. Ancak böyle başarılı olabiliriz” ifadelerini kullandı.
Erdoğdu Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Savaş Yılmaz da futbolculara mahallelerine yaptıkları ziyaretlerden dolayı teşekkür etti. 

Gökmen Şahin
 

 

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