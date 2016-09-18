Kuruluşunun ardından 1967-1968 sezonunda ikinci ligde mücadele etmeye başlayan ve 1974-1975 sezonundan itibaren aralıksız olarak Süper Lig'de oynayan Karadeniz temsilcisi, ilk4. haftada 3 yenilgi alarak Süper Lig tarihinin en kötü başlangıcını yaptı. Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de sezonu 40 puanla 12. sırada tamamlayarak, 18 yenilgiyle tarihinin en fazla yenilgisini aldığı dönemini yaşayan Trabzonspor, yeni sezonda da taraftarlarını üzmeye devam ediyor.

Tarihinin en kötü başlangıcı

Yeniden yapılanma planlamasıyla girdiği 2016-17 sezonunda Trabzonspor, ligin ilk 4. haftasında 3 yenilgi alarak tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaşadı. Bordo-mavililer ligin ilk haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-0 yenerken, deplasmanda Gaziantepspor'a 1-0, evinde Osmanlıspor'a 2-0 ve son olarak deplasmanda Alanyaspor'a 3-0 mağlup oldu ve son 3. haftayı puansız kapattı.

Son 42 sezonun en az puanı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de son 42 sezonun en az puanını topladı. En son 1974-75 sezonunda 1 yenilgi ve 3 beraberlik alarak 3 puan toplayan bordo-maviler, yeni sezonda ise 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle aynı puanı elde edip, en kötü sezonlarından birini daha yaşadı.

Trabzonspor kaldığı yerden tarih yazmaya devam ediyor

Trabzonspor geçtiğimiz sezon 2 yönetim ve 3 teknik adamla çalışmasına rağmen arzuladığı sonuçları alamayarak 2015-16 sezonunu kara bir sezon olarak geride bıraktı. Sezona İbrahim Hacıosmanoğlu ile başlayan ardından Muharrem Usta ile tamamlayan Karadeniz ekibinde Shota Arwaledze, Sadi Tekelioğlu ve Hami Mandıralı gibi teknik adamlar görev yaptı. Söz konusu dönemde Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de sezonu 40 puanla 12. sırada tamamlayarak, tarihinin en fazla yenilgi aldığı dönemini yaşamıştı. Aynı sezonda Trabzonspor 33. haftada deplasmanda Antalyaspor'a 7-0 ve 34. haftada evinde Kasımpaşa'ya 6-0 yenilerek tarihinin en farklı mağlubiyetleriyle karşı karşıya kalmıştı.

Muharrem Usta'nın yüzü gülmüyor

6 Aralık 2015'te göreve gelen ve yaklaşık 286 gündür görevde bulunan Muharrem Usta ve yönetim kurulunun hem ekonomik hem de sportif açıdan yüzü gülmedi.

Trabzonspor'da 5-6 Aralık tarihleri arasında yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlığa seçilen ve yaklaşık 286 gündür başkanlık koltuğunda oturan Muharrem Usta ve yönetim kurulu, görev süresi boyunca arzulanan sportif sonuçları elde edemedi. Ekonomik olarak önemli adımların atıldığı bordo-mavililerde saha sonuçları hayal kırıklığı yaşatıyor.

Usta 286 günlük dönemde 3 teknik adam ve 1 teknik sorumlu ile çalıştı.

Trabzonspor'da Muharrem Usta döneminin 286 günlük sürecinde üç teknik adam ve 1 teknik sorumlu görev yaptı. Teknik direktör Sadi Tekelioğlu, Hami Mandıralı, teknik sorumlu Taner Yıldız ile çalışan Usta, yeni sezonda Ersun Yanal'ı göreve getirdi. Usta, ligde söz konusu teknik adamlarla çıktığı 25 lig maçında 15 mağlubiyet, 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Gökmen Şahin