Trabzonspor'un 'Kral'ı' var

Sezon başında Çin'in Beijing Guoan takımından transfer edilen Burak Yılmaz gollerine devam ediyor. 2011-12 sezonunda bordo-mavili kulüpten ayrılmasından sonra Trabzonspor'un, yerini doldurmak için gerçekleştirdiği golcü transferlerinden beklediği verimi alamaması üzerine yeniden Karadeniz ekibine dönen Burak Yılmaz, attığı gollerle takımını sırtlarken, gol krallığı yarışında da iddialı olduğunu gösterdi.

9 maçın 5'nde gol attı

Burak Yılmaz, bordo-mavili takımın bu sezon oynadığı 12 maçın 9'unda forma giydi. Sakatlığı nedeniyle Göztepe, Galatasaray ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyen oyuncu, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Akhisarspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında rakip fileleri boş geçti. Golcü oyuncu 5 maçta ise rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Burak, bordo-mavililerin elde ettiği 16 puanın 8'ine imza attı.

İşte Burak Yılmaz'ın gol attığı maçlar:

Trabzonspor - Atiker Konyaspor: 2-1 (2 gol)

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-2 (1 gol)

Medipol Başakşehir - Trabzonspor: 2-2 (2 gol)

Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: 3-4 (2 gol)

Trabzonspor - Osmanlıspor: 4-3 (2 gol)

Gol krallığı yarışında iddialı

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli golcüsü olan Burak Yılmaz, Süper Lig'de sırasıyla Trabzonspor ve Galatasaray formaları altında gol krallığı sevinci yaşadı. Burak bordo-mavili takımda 33 golle, sarı-kırmızılı takımda ise 24 golle gol krallığını elde etti. Son 4 sezondur yabancı oyuncuların gol kralı olduğu Süper Lig'de, tahtı yeniden geri almayı planlıyor.

5 yabancı arasında tek yerli

Süper Lig'de 12. hafta itibariyle gol krallığı yarışında ise yabancı oyuncuların ağırlığı dikkat çekiyor. İlk 6 sırada Burak Yılmaz tek yerli oyuncu olarak yer alırken, geri kalan isimler ise yabancı oyunculardan oluşuyor. İlk sırada Galatasaraylı Gomis 12 golle yer alırken, Göztepe'den Adis Jahovic 11 gol ile ikinci sırada yer alıyor. 9 gollü Burak Yılmaz ve Vagner Love üçüncü sırada yer alırken, Sivasspor'dan Kone ve Medipol Başakşehir'den Adebayor 7 golle sıralamayı paylaşan isimler oldu.

Gökmen Şahin