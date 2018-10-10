Trabzonspor'un savunması güven veriyor

Sezon başında savunma hattında büyük bir revizyona giden Trabzonspor, Tomas Hubocan, Jan Durica ve Uğur Demirok'un yanı sıra Mas ile yollarını ayırmıştı. Zaman zaman savunmada görev yapan Okay Yokuşlu da takımdan ayrılan isimler arasında yer aldı. Sezon başında savunma bölgesinde görev yapan oyuncularıyla yollarını ayıran Trabzonspor, kaliteli ve maliyeti daha düşük oyuncuları kadrosuna kattı. Zargo Toure ve İran Milli Takımı'nın stoperi Majid Hosseini'yi kadrosuna katan bordo-mavililer, Pereira ve geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya dahil olan Novak ile savunma dörtlüsünü oturtturdu. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda da Mustafa Akbaş bu bölgede görev alan isimler arasında yer aldı.

Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezonun ilk 8 haftasında oynadığı maçlarda 21 gol kalesinde gördü. Söz konusu gollerin 12'sini kendi evinde 9'unu ise dış sahada gördü. Bordo-mavililer, bu sezon ise söz konusu haftalarda kalesinde 11 gol gördü. Bu gollerin 5'ni evinde 6'sını ise deplasmanda oynadığı maçlarda gördü.

Ara transferde stoper öncelik

Trabzonspor, ara transfer döneminde ise önceliğini bu bölgeye verecek. Uzun lig maratonu düşünüldüğünde yaşanması muhtemel sakatlıklar nedeniyle bu bölgede sıkıntı yaşamak istemeyen bordo-mavililer, 4 Ocak 2019'da başlayıp 31 Ocak 2019'da sona erecek olan kış transfer döneminde bu bölge üzerine yoğunlaşmış durumda. Bordo-mavililerin izleme komitesi yaz transfer döneminde sergilediği performansı kış transfer döneminde de sergilemek için araştırmalarını geniş çaplı sürdürüyor. Düşük maliyetli takıma hemen adapte olabilecek oyuncular üzerinde duran komite, belirlediği isimler üzerinde şartları oluşturarak yönetime sunacak.

Gökmen Şahin