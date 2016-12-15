Turkcell, Trabzonspor'un yeni evini üstün teknolojisiyle donatarak Türkiye'nin en hızlı stadyumu haline getirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; 18 Aralık 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak yeni stadyumda, Türkiye'nin en hızlı mobil internet bağlantısı bulunacağı, yeni stadyumda maç izlemeye gelen Trabzonsporluların, Turkcell'in 4.5G altyapısı sayesinde 375 Mbps hızında bir mobil iletişim deneyimi yaşayacağı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; stada gelen 40 bin 461 kişi Turkcell tarafından 514 farklı noktaya kurulan erişim noktası üzerinden gelişmiş fiber altyapı sayesinde ücretsiz sunulacak wi-fi ile internete bağlanıldığında bin 300 Mbps'ye varan ışık hızındaki internetten faydalanılabileceği belirtildi. Stadyumun tüm teknolojik altyapısını sağlayan Turkcell, stadyum içerisinde tüm duyuruların yapılacağı, maçlardan görüntülerin yansıtılacağı 15 tane dev video duvarının (video wall) kurulumunu da gerçekleştirdi. Basın tribünü ve localar için gerekli tüm altyapıyı da sağlayan Turkcell bu kapsamda 396 LED TV, 12 adet interaktif kiosk, 125 monitör sağladı. Turkcell'in tribün kat araları için kurulumunu yaptığı LED reklam panosu da 4 tribünü çevreleyecek.

"Trabzonspor'un yeni stadyumunu Türkiye'nin en hızlı ve en teknolojik stadına dönüştürdük"

61CELL gibi özel bir projenin hayata geçirilmesinin hemen ardından Trabzonspor'la yeni stadının Türkiye'nin en teknolojik spor kompleksine dönüştürülmesi için işbirliğine imza atmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Trabzonspor'un yeni stadı, Turkcell'in entegre telekomünikasyon hizmetlerinin tümünün tek çatı altında sunulması anlamında çok güzel bir örnek oldu. Türkiye'nin hatta dünyanın en hızlı altyapısını sunan entegre telekomünikasyon şirketi olarak stadı baştan başa üstün Turkcell teknolojisiyle donattık. Trabzonspor'un eşsiz yeni stadına kavuşuyor olması tüm bordo-mavililer gibi bizi de heyecanlandırıyor. Yeni stat, Türkiye'nin en hızlı ve en teknolojik stadına dönüştü. Tüm Trabzonsporlulara ve Türk futboluna hayırlı olsun" dedi.

"Turkcell'le yaptığımız işbirlikleri çok önemli"

Trabzonlular ve Trabzonspor'u birbirine kenetleyen 61CELL işbirliğinden sonra Trabzonspor'un yeni stadının iletişim altyapısı konusunda Turkcell'le omuz omuza çalışmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu dile getiren Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, "Kulübümüzün 50'nci yılını 'yeniden doğuş' yılı olarak belirledik. Bu doğuş için Turkcell'le önemli adımlar atıyoruz. Önce 61CELL, şimdi de yeni stat. Stadımızın büyük taraftarımıza layık bir şekilde tüm teknolojik altyapısıyla eksiksiz tamamlanması çok önemliydi. Turkcell ile yeni stadımızda yaptığımız bu teknolojik işbirliği son derece kıymetli. Turkcell sayesinde Türkiye'nin en hızlı internet altyapısına sahip ve günümüz teknolojileriyle donatılmış bu statta, Trabzonspor'umuza yakışacak kupaları, büyük Trabzonspor taraftarıyla inşallah birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Turkcell ve Trabzonspor arasındaki işbirliği 61CELL ile başlamıştı. Trabzonspor ve Turkcell arasında yapılan anlaşma ile Türkiye'de ilk kez bir kentin plakasını taşıyan başlangıç numaraları Trabzonspor taraftarı için kullanıldı. 100 bin özel numarayla birlikte bordo-mavili taraftara sunulan 61CELL'in, 0561 610 00 00 numaralı ilk hattı, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu tarafından Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'ya takdim edilmişti.