Bordo-mavililerin bir süredir görüşme halinde olduğu Uruguaylı stoper Martin Caceres, bugün Paris'ten kalkan uçakla bugün saat 18.00 sıralarında eşi Natalia ve menajeriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.

Caceres'in 6 valiz getirmesi dikkatlerden kaçmazken, oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

MARTİN CASARES KİMDİR?

Caceres, Avrupa'nın Villareal, Sevilla, Barcelona ve Juventus gibi büyük ekiplerinin ilgisini çekmesine rağmen sakatlıklar nedeniyle kariyeri bir türlü beklenen seviyeye çıkmadı. Caceres son dört sezonda yalnızca 52 maça çıkabildi.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Bonservisi elinde olan Uruguaylı'nın Pazar günü İstanbul'a gelip kulüp ile görüşeceği iddia edildi. La Liga ekiplerinden Villareal, Barcelona ve Sevilla'da forma giyen yıldız futbolcu son olarak İtalya Seri A ekiplerinden Juventus'a transfer olmuştu. Dünyaca ünlü yıldız Juventus'ta bu sezon kadro dışı kalmıştı. Uruguaylı oyuncunun bonservisinin elinde bulunması, Trabzonspor'un pazarlıkta ve oyunucuyu transfere iknasında önemli bir avantaj oldu.

Bir dönem Galatasaray'ın da istediği, 2015/16 sezonunda Juventus formasını 8 kez terleten 29 yaşındaki savunmacı bu sezon sadece Urugay Milli Takımı ile Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde 4 maçta görev aldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ferhat Yasak