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Trabzonspor’un yeni transferi Novak İstanbul’da

Süper Lig’de ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kala Trabzonspor ile anlaşmaya varan Çek savunmacı Filip Novak İstanbul’a geldi.

Trabzonsporun yeni transferi Novak İstanbulda

18 Ocak 2018 03:56

Bir süredir sol bek arayışında olan Trabzonspor, Danimarka’nın Midtjylland takımında forma giyen Filip Novak ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli savunma oyuncusu Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla gece saat 01.00 sıralarında İstanbul’a geldi. Pasaport işlemlerinin ardından yurda giriş yapan Novak daha sonra Atatürk Havalimanı’ndan ayrıldı.
Bordo-mavili takımla anlaşmaya varan Çek savunmacı Filip Novak’ın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından birkaç gün içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 

Ferhat Yasak

Etiketler: Novak, Trabzonspor

 

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