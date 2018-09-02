Trabzonspor'un yeni transferleri Galatasaray maçına damga vurdu

Trabzon'a lider olarak gelen Galatasaray'ı sahasında Nwakaeme'nin 2, Onazi ve Ekuban 1'er golü ile 4-0 mağlup eden bordo-mavililerde yeni transferler maça damga vurdu. Maçın ilk golünü Onazi atarken, İsrail takımı Hapoel Beer Sheva'den 1 milyon 100 bin euro karşılığında transfer ettiği Nwakaeme attığı 2 golle galibiyet önemli rol oynadı. Performansıyla büyük bir beğeni kazanan oyuncu, kendisi gibi takıma yeni katılan Caleb Ekuban ise maçın son golünü attı.

Ağaoğlu: "Scout ekibini tebrik etmek gerek"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray maçında yeni transferlerin performansından memnun kaldı. Yeni transferlerini takıma kattıkları dönemde eleştirilere maruz kaldıklarını ancak Galatasaray maçında yeni transferlerin sergiledikleri görüntünün memnun ettiğini belirterek, "İran'dan futbolcu alınır mı? alınır. 300 bin Euro'ya oyuncu alınır mı, adam ilk golünü Galatasaray'a attı. Nwakaeme'nin kalitesi ortada gördünüz. Burada bizim scout ekibinin ne kadar ciddi çalıştığının bir göstergesi. Birde yönetimin pazarlık konusunda ne kadar becerikli olduğunu ortaya çıkıyor. Ama bunu abartmayalım. Maçın skorundan çok önemli olan takımın ortaya koyduğu futbol ve taraftarların takımı bağıran basması" şeklinde konuştu.

Gökmen Şahin

