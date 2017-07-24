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Trabzonspor'un Yusuf Erdoğan planı| Yusuf Erdoğan ayrılacak mı?

Trabzonspor'dan ayrılması gündeme gelen Yusuf Erdoğan'ın takımda kalması için Teknik Direktör Ersun Yanal'ın büyük bir çaba harcadığı öğrenildi.

Trabzonsporun Yusuf Erdoğan planı| Yusuf Erdoğan ayrılacak mı?

24 Temmuz 2017 16:30

Yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılması gündeme gelen Yusuf Erdoğan'ın ismi birçok kulüple anılmıştı. Takası gündeme gelen oyuncu yurt dışında gerçekleştirilen kampta Teknik Direktör Ersun Yanal ile sürekli bir araya gelerek durumunu gözden geçirdiği ve gitmekte ısrar etmemesinin nedenleri arasında ise Yanal ile yaptığı konuşmaların etkiliği olduğu belirtildi.

Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda yönetimin ve Yanal'ın taleplerini yerine getirmeye çalışan Yusuf Erdoğan'ın bordo-mavili kulüple yeniden sözleşme imzalaması bekleniyor. 2018 yılında Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan başarılı oyuncunun aldığı yıllık ücrette de iyileştirme yapılacak. Maç başları hariç yıllık 1 milyon 100 bin TL alan oyuncunun, yönetim ile yapacağı son görüşmelerin ardından alacağı yıllık ücrette anlaşması bekleniyor.

Yusuf Erdoğan için düşünülen diğer alternatif yol haritası ise oyuncu ile yapılacak olan sözleşmenin ardından başka bir kulübe kiralık olarak gönderilmesi. Genç oyuncunun hazırlık kampı öncesi Teknik Direktör Ersun Yanal'a sürekli oynama isteğini ilettiği belirtildi. 

Gökmen Şahin

Etiketler: Trabzonspor, Yusuf Erdoğan, Yusuf Erdoğan ayrılacak mı


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