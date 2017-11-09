Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür planı

Trabzonspor'un kurtuluşu olarak görülen altyapı, son yılların iki önemli ismi Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'ü, A Takıma kazandırarak önemli bir atılım yaptı. Hem maddi hem de sportif olarak başarılı olmayı hedefleyen bordo-mavili yönetim, yeni isimleri A Takıma kazandırmak için son yılların en önemli projelerini hayata geçirmeyi hedefliyor. Altyapıyla ilgili detaylı çalışma yapan Karadeniz ekibi, son 1 yıl içerisinde teknik ekip anlamında değişimler yaşasa da var olan potansiyelin önünü açmak için vitrine yeni oyuncular çıkarmakta kararlı. Bu projenin en önemli ayağında ise Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür yer alıyor. Avrupa'nın önemli kulüplerinin yakın takibinde olan iki oyuncu Milli Takımlar'da boy göstermeye devam ederken, bordo-mavili kulübün kapısını ise yeni kulüplerin çaldığı belirtiliyor.

Sezon sonu bekleniyor

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür için Trabzonspor ile ön protokol yapma teklifi iletirken, bordo-mavili yönetim ise bu konuda titiz hareket ediyor. Kulüp ismi vermemeye özen gösteren Karadeniz ekibi, görüşmelerini dikkatli bir şekilde sürdürürken, iki oyuncudan önemli gelir elde etmenin yanı sıra altyapı konusunda Avrupa'da kendine önemli bir pazar açmayı planlıyor. Bu yolla altyapıda yer alan oyunculara önemli bir özgüven aşılayıp, önlerini açmayı planlayan Karadeniz ekibi bu düşüncesini hayata geçirmesi durumunda kulübün geleceği noktasında da önemli bir hamleye imza atmış olacak.

Rıza Çalımbay, yeni isimler kazandırmak istiyor

Trabzonspor yönetimi, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yaptığı görüşmelerde altyapıya verdikleri önemden bahsederek yeni isimlerin takıma kazandırılması noktasında gerekli tüm desteği vereceklerini iletti. Özellikle Başkan Muharrem Usta'nın altyapıyla ilgili düşüncelerini Rıza Çalımbay ile paylaştığı ve iki ismin de ortak noktada buluştukları belirtildi. Bordo-mavililerin teknik patronu Rıza Çalımbay'ın altyapıya bakış açısı ise yönetim tarafından sevindirici bulundu. Çalımbay'ın, sürekli olarak yardımcılarından birini altyapıyı izlemekle görevlendirdiği belirtildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili kulübün altyapısında bulunan 3 oyuncuyu ise Antalya kampına getirdi. Stoper bölgesinde görev yapan Furkan Yıldırım ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra orta sahada görev yapan Ebrar Cumhur'u kampa getiren deneyimli teknik adam, Trabzonspor'un eski oyuncusu İbrahim Yattara'nın önerdiği sol kanat oyuncusu Amara Keita'yı denemeye aldı.

Menajerlere dikkat

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, son yıllarda dikkatleri üzerine çeken altyapı oyuncularının menajerlerden uzak tutulması için yeni formüller üzerinde duruyor. Menajerlerle çalışan altyapı oyuncularıyla pek görüşmeye yanaşmayan Usta'nın, bu konuda yeni formüller bulmak için çeşitli fikirler topladığı ve bunları değerlendirmeye aldığı belirtiliyor. Sözleşme imzalanmasına karar verilen oyuncuların aileleriyle yakın görüşme halinde olan bordo-mavili kulübün, menajerle karşısına çıkan ve anlaşmaya yanaşmayan oyuncularla ilgili olarak ise rest formülünü gündemde tuttuğu öğrenildi.

Gökmen Şahin