

Trabzonspor'da 5-6 Aralık tarihleri arasında yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlığa seçilen ve yaklaşık 321 gündür başkanlık koltuğunda oturan Muharrem Usta ve yönetim kurulu, görev süresi boyunca arzulanan hedefleri tutturmakta zorluk yaşadı. Hem ekonomik hem de sportif açıdan sıkıntılı günler geçiren bordo-mavililerde deplasmanda alınan Galatasaray galibiyeti Usta ve yönetim kurulunun uzun bir sürenin ardından ilk kez yüzünü güldürdü. Takımla birlikte Trabzon'a gelen ve uçakta galibiyet sevincini teknik heyet ve futbolcularla birlikte yaşayan Usta, Trabzon havaalanında da taraftarların sevgisiyle karşılaşırken büyük bir moral depoladı.

Trabzonspor lige yeniden sarıldı

Ligde ilk 7 haftada 7 puan toplayan Trabzonspor'un 8'inci hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanından galibiyetle ayrılması bordo-mavili camiada sevinçle karşılandı. Lig sıralamasında yükselişe geçen Karadeniz ekibi puanını 10 yükselterek tehlikeli bölgeden uzaklaştı ve rahat bir nefes aldı.

Yanal, Usta'yı tebrik etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ardından kulüp başkanı Muharrem Usta'yı arayarak tebrik etti. Bugüne kadar yapılan eleştirilere ve alınan sonuçlara rağmen teknik heyetin ve takımın arkasında duran Muharrem Usta'yı verdiği destekten dolayı ve alınan galibiyetten ötürü tebrik eden Yanal, "Benden çok daha meşakkatli bir yoldan geliyorlar. Geçen yıl bizim beraber olduğumuz günden bu tarafa yaptığı işleri biliyorum. Onların ciddi bir darboğazda olduğunu hissediyorum. Ben sadece maçın onlara daha derin bir nefes aldırdığını ve nefesle birlikte enerjisi yüksek Trabzonspor’a hizmet yapacaklarını düşündüğüm söyledim. Geçen yıldan bu yana oldukça fazla mesai ve sonuçlarla boğuşan bir zaman diliminden geliyorlar. Birazcık nefes alsınlar haklılar. Çok çalıştılar” ifadelerini kullandı.

Taraftara teşekkür

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray galibiyetinin ardından sosyal medya hesapları Twitter'dan tebrik ve teşekkür mesajları paylaştı. Başkan Muharrem Usta, ''En zor zamanında bu takıma sahip çıkan büyük taraftarımıza sonsuz şükranlarımızı sunarız'', Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral, ''Hoş geldin Trabzonspor. Taraftarımıza, futbolcularımıza, teknik kadromuza tebrikler, teşekkürler", Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen ise, "Teknik direktörümüz Ersun Yanal ve futbolcularımızın sonuna kadar yanındayız, onlara güveniyoruz. Bu uzun yolculukta hep sabır" ifadelerini kullandı.

Yerel gazeteler galibiyet manşetlerden verdi

Karadeniz Gazetesi, “Ne oldi renginiz soldi”, “Geçen sezon 7 kişi kaldığımızda ‘oley’ çektiler, dün akşam da ‘Trabzon kümeye’ tezahüratlarıyla dalga geçtiler. Galatasaray taraftarına ise en güzel cevabı attığı golle Dame N’doye verdi”, İlkhaber Gazetesi, “Direniş, yeniden diriliş”, “Aslanlar gibi mücadele ettik, Arena’yı fethettik” başlıklarını kullandı. Taka Gazetesi, “Her zafer yeni bir doğuştur”, “Trabzonspor 202 gün sonra deplasmanda güldü, Galatasaray’ın 11 maçlık yenilmezliğine son verdi” ifadelerini kullanırken, Günebakış Gazetesi, “Fırtına koptu!”, “Namağlup Galatasaray’ı Arena’da dize getirdik” başlığını kullandı. Ekspres Gazetesi, “Dünya varmış”, “Trabzonspor Galatasaray’a Arena’yı dar etti, geçen yılın da hesabını kesti”, Sonnokta Gazetesi, “Cim-Bom Boom”, “Yanal’ın Fırtına’sı Galatasaray’ı Arena’da fena patlattı!” yorumunda bulundu.

Sakatların durumu

Galatasaray maçının 26'ıncı dakikasında dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Fabian Castillo ile 59'uncu dakikada sakatlanıp oyuna devam edemeyen Matus Bero'nun durumu yarın çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak. Castillo ve Bero'nun, MR'dan çıkacak sonuca göre uygulanacak tedavi ile Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçına yetiştirilmeye çalışılacaklarını belirtildi.

Gökmen Şahin