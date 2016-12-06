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Trabzonspor'un yüzü haftalar sonra güldü

Ligde kötü bir sezon yaşayan Trabzonspor'un yüzü deplasmanda haftalar sonra güldü. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular rahat bir nefes aldı.

Trabzonsporun yüzü haftalar sonra güldü

06 Aralık 2016 11:58

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 2 puan çıkartan Trabzonspor, ligin alt sıralarına demir attığı dönemde Kayserispor deplasmanından 3 puan çıkartarak haftalar sonra galibiyeti hatırladı. Yönetim ve teknik heyetin diken üstünde olduğu dönemde alınan galibiyet camiaya rahat bir nefes aldırdı.

Yine deplasmanda yüzü güldü
En son deplasmanda 3 puan kazanan Trabzonspor, yine deplasmanda güldü. Ligdeki son galibiyetini İstanbul'da Galatasaray karşısında alan bordo-mavililer 4 haftalık aradan sonra yine deplasmanda Kayserispor'u yenerek galibiyetle tanıştı. Bordo-mavililer Galatasaray maçının ardından evinde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalırken, Antalyaspor'a ise 1-0 yenilmişti. Deplasmanda Beşiktaş'a ise 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalmıştı.

Dış sahada 7 puan, iç sahada ise 8 puan topladı
Trabzonspor bu sezon dış sahada oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Topladığı 7 puan ile Karadeniz ekibi dış saha sıralamasında 11. sırada yer aldı. Attığı 3 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü.

Bordo-mavililer iç sahada ise oynadığı 6 maçta 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Attığı 5 gole karşılık kalesinde 5 gol gördü ve 8 puan toplayarak iç saha sıralamasında 14. basamakta yer aldı.

Ligin en az gol atan takımı oldu
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in en az gol atan takımı oldu. Bordo-mavili takım 13. hafta itibariyle attığı 8 golle ligin en az gol atan takımı olurken, bordo-mavilileri 9 golle Akhisar Belediyespor ve Adanaspor takip etti. 

Gökmen Şahin

Etiketler: Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor


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