Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 2 puan çıkartan Trabzonspor, ligin alt sıralarına demir attığı dönemde Kayserispor deplasmanından 3 puan çıkartarak haftalar sonra galibiyeti hatırladı. Yönetim ve teknik heyetin diken üstünde olduğu dönemde alınan galibiyet camiaya rahat bir nefes aldırdı.

Yine deplasmanda yüzü güldü

En son deplasmanda 3 puan kazanan Trabzonspor, yine deplasmanda güldü. Ligdeki son galibiyetini İstanbul'da Galatasaray karşısında alan bordo-mavililer 4 haftalık aradan sonra yine deplasmanda Kayserispor'u yenerek galibiyetle tanıştı. Bordo-mavililer Galatasaray maçının ardından evinde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalırken, Antalyaspor'a ise 1-0 yenilmişti. Deplasmanda Beşiktaş'a ise 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalmıştı.

Dış sahada 7 puan, iç sahada ise 8 puan topladı

Trabzonspor bu sezon dış sahada oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Topladığı 7 puan ile Karadeniz ekibi dış saha sıralamasında 11. sırada yer aldı. Attığı 3 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü.

Bordo-mavililer iç sahada ise oynadığı 6 maçta 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Attığı 5 gole karşılık kalesinde 5 gol gördü ve 8 puan toplayarak iç saha sıralamasında 14. basamakta yer aldı.

Ligin en az gol atan takımı oldu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in en az gol atan takımı oldu. Bordo-mavili takım 13. hafta itibariyle attığı 8 golle ligin en az gol atan takımı olurken, bordo-mavilileri 9 golle Akhisar Belediyespor ve Adanaspor takip etti.

Gökmen Şahin