Elektrik kablolarının rüzgarın etkisiyle birbirine çarpması sonucu zaman zaman yangın çıktığını belirten Fatih Mahallesi sakinleri sorunun bir an önce çözülmesini istedi. Yaklaşık 2 yıldır kabloların yer altına alınmasını beklediklerini belirten Fatih mahallesi muhtarı Ümit Gençtürk, “Mahalle sakinleri olarak kablolar yüzünden huzursuz oluyoruz. Rüzgarın etkisiyle birbirine çarpan kablolar yangın çıkmasına neden olurken buradan geçmeye çalışan kamyonlar için de tehlike oluşturuyor. Direklerin sökülüp kaldırılmasının ardından kablolar gelişigüzel birbirine bağlanması hem çirkin görüntü oluşturuyor hem de yere yakın olmasından dolayı da büyük araçların geçişini engelliyor. İki yıldır kabloların yer altına alınmasını bekliyoruz” dedi.