Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun Fatih Parkı’ndaki Fatih Sultan Mehmet Anıtına çelenk sunumu ile başlayan etkinlikler Atapark Zağnos Burcu önünde düzenlenen resmi törenle devam etti.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Garnizon Komutanı Albay Okçin Akşit, İl Emniyet Müdürü Murat Köksal, 2. Abdülhanid Han’ın torunu Harun Abdulkerim Osmanoğlu, Sultan Reşat Han’ın torunu Osman Osmanoğlu ve aileleri, kamu kurumları ve STK’ların temsilcileri ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın hazır bulunduğu tören Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımının konseri ile başladı.

Törende katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon’un fethi ve Trabzon tarihi üzerine önemli açıklamalarda bulunurken genç nesillerin bu tarihi en iyi şekilde bilmesinin önemine dikkat çekti. Başkan Gümrükçüoğlu, “Bugün Trabzon’un büyük cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethinin 555, yıldönümü. Dedelerimizle, atalarımızla, Osmanlı ile, geçmişimizle Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, şanlı ordumuzla, emniyet güçlerimizle iftihar ederek bu şanlı günü hep beraber kutluyoruz. 1453’te İstanbul’u fethedip çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han, ataları, dedeleri ve ondan sonra gelenlerde aynı şekilde olmak üzere hayatlarını İlahi Kelimetullah gayesini bütün dünyaya yaymak için serhat boylarında geçirmişlerdir” dedi.

Trabzon’un fethinin 555. yıl dönümü resmi kutlama töreni Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu’nun konuşmasının ardından düzenlenen yarışmalarda dereye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle son buldu.