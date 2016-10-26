Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Trabzon’un fethinin 555. yılı törenle kutlandı

Trabzon’un fethinin 555. yılı törenle kutlandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon’un Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethinin 555. yıl dönümü kutlamaları bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Trabzonun fethinin 555. yılı törenle kutlandı

26 Ekim 2016 13:47

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun Fatih Parkı’ndaki Fatih Sultan Mehmet Anıtına çelenk sunumu ile başlayan etkinlikler Atapark Zağnos Burcu önünde düzenlenen resmi törenle devam etti.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Garnizon Komutanı Albay Okçin Akşit, İl Emniyet Müdürü Murat Köksal, 2. Abdülhanid Han’ın torunu Harun Abdulkerim Osmanoğlu, Sultan Reşat Han’ın torunu Osman Osmanoğlu ve aileleri, kamu kurumları ve STK’ların temsilcileri ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın hazır bulunduğu tören Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımının konseri ile başladı.

Törende katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon’un fethi ve Trabzon tarihi üzerine önemli açıklamalarda bulunurken genç nesillerin bu tarihi en iyi şekilde bilmesinin önemine dikkat çekti. Başkan Gümrükçüoğlu, “Bugün Trabzon’un büyük cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethinin 555, yıldönümü. Dedelerimizle, atalarımızla, Osmanlı ile, geçmişimizle Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, şanlı ordumuzla, emniyet güçlerimizle iftihar ederek bu şanlı günü hep beraber kutluyoruz. 1453’te İstanbul’u fethedip çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han, ataları, dedeleri ve ondan sonra gelenlerde aynı şekilde olmak üzere hayatlarını İlahi Kelimetullah gayesini bütün dünyaya yaymak için serhat boylarında geçirmişlerdir” dedi.

Trabzon’un fethinin 555. yıl dönümü resmi kutlama töreni Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu’nun konuşmasının ardından düzenlenen yarışmalarda dereye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle son buldu. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!