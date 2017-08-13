Trabzon'un gururuydu, şimdi ise tüm Türkiye'nin gururu: Sabriye Şengül

Amerika’nın Las Vegas eyaletinde gerçekleşecek Dünyanın 2. en büyük organizasyonlarından birinde Türkiye’yi temsil edecek olan Sabriye Şengül heyecanını ve gururunu tüm içtenliğiyle anlattı.

-Trabzon’un gururuydunuz, şimdi ise Tüm Türkiye’nin gururu oldunuz. Başarınızı neye bağlıyorsunuz?

Tabiî ki başarımı en çok çalışmaya borçluyum. Çok hırslı ve mücadeleyi seven bir insanım. Her ne kadar Survivor parkurlarında gösteremesem de kendi işimde öyleyim. Yaptığım işi hırslı ve severek yapıyorum. Dediğiniz gibi önce Trabzon’un gururuydum şimdiyse tüm Türkiye beni çok seviyor. Bu yüzden üzerimdeki yük çok ağır çok çalışmam gerekiyor. Zaten Bellator MMA dünyanın en büyük 2. organizasyonu. Türkiye’mi en iyi şekilde temsil edeceğim bunun için çok iyi çalışıyorum.

- Kickboks- boks deyince akla gelen ilk isimsiniz peki bu kadar yükseleceğinizi tahmin ediyor muydunuz?

Evet, tahmin ediyordum.

- Amerika maçınızdaki hedefiniz nedir?

Benim hedefim Amerika ve Las Vegas‘da dövüşmekti. Çok şükür buna kavuştum. Tek hedefim ringe çıkıp şampiyon olmak. İnşallah en kısa zamanda gerçekleştireceğim.

- Amerika’daki rakipleriniz hakkında ne düşünüyorsunuz?

Rakiplerimin hepsi dünyanın en iyisi, çok güçlü rakipler gerçekten. Bu dönem desteğe çok ihtiyacım var. Zorlu rakiplerle mücadele edeceğim, inşallah başarılı olurum. Ve Ülkemi en iyi şekilde temsil ederim, elimden geleni yapacağım. Türk halkı bana inansın ve güvensin.

‘AMERİKA’DA ÜLKEMİ TEMSİL EDECEK TEK TÜRKÜM’

- Milli sporcu olarak Türkiye’mizi temsil ediyorsunuz nasıl hissediyorsunuz?

Tabiî ki yurt dışında Türkiye’mi Türk bayrağımı en iyi şekilde temsil etmek bana ayrı bir huzur veriyor. Ve bu organizasyonda tek dövüşecek olan Türk benim. Gerçekten bu benim için çok gurur verici bir şey, mutluyum.

- Buradan Türk halkına neler söylemek istersiniz?

Türk halkına bana desteklerini bırakmasınlar diyorum çünkü onların desteğini hissettiğim zaman daha çok manevi güç alıyorum ve daha çok mücadele ediyorum, savaşıyorum. O yüzden desteklerini bırakmasınlar gerçekten çok ihtiyacım var bu dönem. Hepsini çok seviyorum.

‘TÜRK KADINLARI KENDİLERİNİ SAVUNMALI’

- Türk bayanlarının idolü haline geldiniz, sizin sayenizde artık herkes boksa sıcak bakmaya başladı. Peki bu konu hakkında Türk bayanlarına neler söylemek istersiniz?

Türk bayanlarının da bu tarz spor yapmalarını istiyorum, bunu her defasında ve her yerde söylüyorum; dövüş sporunu hem savunma hem zayıflamak hem de formda kalmak için kendilerine öneriyorum. Çünkü gerçekten böyle bir dünyada kendilerini savunmalarına ihtiyaç var.

-Survivor’dan sonra bu kadar çok tanınmanız size hiç baskı yapıyor mu? Üstünüzde bir yük hissediyor musunuz?

Survivor Türkiye’nin en çok izlenen yarışmalarından birisi. Profesyonel Kickboks Dünya şampiyonuydum. Beni az bir kitle tanıyordu. Ama şimdi tüm Türkiye tanıyor. Gurbetçi vatandaşlarımız bile benimle, İran’dan olsun, Azerbaycan’dan olsun, herkes yanımda. İnsanlar beni gördü, kişiliğimi ve karakterimi tanıdı ve beklentileri arttı. Bu yüzden üzerimdeki yük çok büyük.

- Amerika dönüşü neler yapacaksınız?

Vücudum el verdiği müddetçe dövüşmeye devam edeceğim. İnşallah



ŞEYDA ÖKSÜZ- TÜRKİYE GAZETESİ