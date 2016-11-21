Trabzon’da çay ocağı işleten Halit Şahin, bir süre önce yol üzerinde bulunan masalarını kaldırmak isteyen zabıta görevlileriyle tartışmaya başlamış, zabıtaların masaları kaldırmaya çalışmasıyla eline bıçak alarak eylem yapmıştı. Bu olayın ardından sosyal medyada adına ‘Oturan Adam’ ismiyle grup açılan ve 2 bin 400 üyesi bulanan Halit Şahin, 68 saattir Atatürk Alanı'na kurduğu masa ve sandalyesiyle oturma eylemi yapıyor. 24 saat boyunca sandalyeden kalkmadığını belirten Şahin, oturma eyleminden sadece tuvalet ihtiyacını karşılamak için kalktığını söyledi.

Sesini duyurmakta problem yaşadığını dile getiren Şahin, “Bir süre önce benim işgaliye olan yerim vardı. Mahkemelik olduk bir sürecin içerisine girdik. Sesimizi duyurmakta problem yaşıyorum. İstiyorum ki buraya el atsınlar. Meydan’ın ortasına küçük bir masa koydum. Geçen akşam arkadaşım geldi, masaya bir kağıt koydu 'gelenler imza atsın' dedi. Şehrin sorununu anlatmak için yırtınıyoruz. 4 gündür buradayım, 68 saat oldu. Gece gündüz bu koltukta oturuyorum, sadece tuvalet ihtiyacı için kalkıyorum. Buradan geçenler ‘Uğraşma kardeşim başaramazsın’ diyorlar” dedi.

Dün akşamdan itibaren başlattığı imza kampanyasına 323 kişinin imza attığına vurgu yapan Şahin, “10 yaşından, 70 yaşına kadar herkes 'Davanda haklısın' diyor. Hak ne zaman yerini bulacaksa bende o zaman buradan kalkacağım. 4 günde 8 saat uyudum” ifadelerini kullandı.

BEKİR KOCA-OZAN KÖSE