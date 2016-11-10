Buna göre; Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 20 milyon 801 bin 620 adet taşıtın yüzde 53,4’ünü otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,4’ünü traktör, yüzde 4’ünü kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1,1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 80 bin 434 taşıt içinde otomobil yüzde 57,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,4 ile kamyonet, yüzde 14,3 ile motosiklet, yüzde 6,4 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,8’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Ağustos ayına göre yüzde 15,8 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 15,9, kamyonette yüzde 10,8, kamyonda yüzde 15,1, motosiklette yüzde 29,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 12,2, traktörde yüzde 5,4 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 40, otobüste ise yüzde 24,1 artış oldu.

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 4,2 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 0,9, minibüste yüzde 43,9, otobüste yüzde 20,2, kamyonda yüzde 28,7, motosiklette yüzde 13,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 27,1 olarak gerçekleşti. Kamyonette yüzde 2,6, traktörde ise yüzde 3,6 artış oldu.

Ocak-Eylül döneminde 885 bin 937 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 78 bin 789 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 807 bin 148 adet arttı.

Devri yapılan toplam 502 bin 381 adet taşıt içinde otomobil yüzde 69,4 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,7 ile kamyonet, yüzde 5,4 ile motosiklet, yüzde 3,5 ile traktör takip etti. Eylül ayında devri yapılan taşıtların yüzde 6’sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 109 bin 440 adet otomobilin yüzde 39,5’i LPG, yüzde 33,1’i dizel, yüzde 27’si benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,4’tür.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan 45 bin 916 adet otomobilin yüzde 17,5’inin Volkswagen, yüzde 8,1'inin Renault, yüzde 7,4’ünün Opel, yüzde 6,4'ünün Hyundai, yüzde 6,3’ünün Toyota, yüzde 5,9’unun Fiat, yüzde 5,7’sinin Mercedes-Benz, yüzde 5,3’ünün Ford, yüzde 4,9’unun Dacia, yüzde 4,3’ünün BMW olduğu, yüzde 28,2’sinin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 532 bin 298 adet otomobilin yüzde 37,8’i 1501-1600, yüzde 27’si 1401-1500, yüzde 15,3'ü 1301-1400, yüzde 15'i 1300 ve altı, yüzde 3,5’i 1601-2000, yüzde 1,3’ü 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 532 bin 298 adet otomobilin yüzde 62,4'ü beyaz, yüzde 15,5’i gri, yüzde 8,6’sı siyah ve yüzde 6,5’i kırmızı iken yüzde 7’si diğer renklerdedir.

