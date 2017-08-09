Trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı..

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Haziran ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 21 milyon 643 bin 213 oldu. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 643 bin 213 adet taşıtın yüzde 53,9’unu otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında 95 bin 608 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 95 bin 608 taşıt içinde otomobil yüzde 61,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,2 ile motosiklet, yüzde 12,4 ile kamyonet, yüzde 5,9 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,3’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,5 azaldı

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,5 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 9, minibüste yüzde 28,4, otobüste yüzde 42,2, kamyonette yüzde 29,6, kamyonda yüzde 26, motosiklette yüzde 6,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 24,4, traktörde ise yüzde 23 olarak gerçekleşti.Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 17 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 21, minibüste yüzde 16,9, otobüste yüzde 43,6, kamyonette yüzde 20,6, kamyonda yüzde 27, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 25,1, traktörde yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Motosiklette ise yüzde 1,9 artış oldu.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Haziran döneminde 552 bin 789 adet arttı

Ocak-Haziran döneminde 601 bin 923 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 49 bin 134 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 552 bin 789 adet arttı. Haziran ayında 577 bin 975 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 577 bin 975 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,7 ile kamyonet, yüzde 6,3 ile motosiklet, yüzde 2,5 ile traktör takip etti. Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,2’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı yüzde 38,8 oldu

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 666 bin 779 adet otomobilin yüzde 38,8’i LPG, yüzde 34,5’i dizel, yüzde 26,3’ü benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 oldu. Haziran ayında 58 bin 469 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan 58 bin 469 adet otomobilin yüzde 15,8’inin Renault, yüzde 11,1'inin Fiat, yüzde 10,8'inin Volkswagen, yüzde 6,6'sının Ford, yüzde 6’sının Hyundai, yüzde 5,5’inin Opel, yüzde 5,1’inin Toyota, yüzde 4,3’ünün Dacia, yüzde 4,3’ünün Mercedes-Benz, yüzde 4,2’sinin Nissan olduğu, yüzde 26,5’inin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 356 bin 358 adet otomobilin yüzde 40,9’u 1501-1600, yüzde 26,6’sı 1401-1500, yüzde 14,4'ü 1300 ve altı, yüzde 13,3'ü 1301-1400, yüzde 3,6’sı 1601-2000, yüzde 1,2’si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

En fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı. Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 356 bin 358 adet otomobilin yüzde 60'ı beyaz, yüzde 16,8’i gri, yüzde 7,8’i siyah ve yüzde 5,5’i kırmızı iken yüzde 9,9’u diğer renklerdedir.