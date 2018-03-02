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Trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 14 arttı

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı, Ocak itibariyle bir önceki aya göre yüzde 5,2 artarak 22 milyon 325 bin 33 oldu.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 14 arttı

02 Mart 2018 10:00

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye’deki araç sayılarını ve medya başlıklarını inceledi. PRNet’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ve medyadan edindiği bilgilere göre, trafiğe kayıtlı yaklaşık 22 milyonun üzerindeki aracın 12 milyon 106 bin 678’ini otomobiller oluşturdu.

2018 yılının ilk ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 117 bin 477 taşıt içerisinde yüzde 62,9 ile otomobiller ilk sırada yer edindi. Otomobilleri sırasıyla, yüzde 21,9 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 4 ile traktör takip etti. İstatistikler incelendiğinde, 2018 Ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre taşıt sayısında yüzde 8,7’lik bir azalma meydana geldi. Yaşanan bu düşüşte miktarı en çok azalan otobüs ve kamyonlar oldu.

Yakıt türünde LPG renk seçiminde beyaz tercih edildi

Ajans Press ve PRNet’in medya verilerini derlediği incelemede, Ocak ayında otomobillerle ilgili 8 bin 900 haber yansıması tespit edilirken bu rakam geçtiğimiz yılın aynı diliminde 10 bin 63 haber çıkışı tespit edildi. Ocak ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 12 milyon 106 bin 678 adet otomobilin yüzde 38,2’sini LPG’li araçlar oluşturdu. Motor hacmi ve gücü bakımından en çok 1501-1600 bandı tercih edilirken renk seçiminde ilk sırayı yüzde 58,6 ile beyaz renkli otomobiller aldı.

 

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