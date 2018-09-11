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Trafiğe kayıtlı araçlar 2016 yılında 281 milyar km yol katetti

Trafiğe kayıtlı araçlar 2016 yılında 281 milyar km yol katetti
Trafiğe kayıtlı araçlar 2016 yılında 281 milyar km yol katetti

Türkiye'de 2016 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 280 milyar 993 milyon kilometre yol katedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı ‘Taşıt-kilometre İstatistikleri’ verisini açıkladı. Buna göre Türkiye'de 2016 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 280 milyar 993 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-km'nin yüzde 52,8'i otomobiller, yüzde 21,9'u kamyonetler, yüzde 13,4'ü kamyonlar, yüzde 4,4'ü minibüsler, yüzde 4'ü motosikletler ve yüzde 3,5'i otobüsler tarafından yapıldı. 

Toplam taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,6, toplam taşıt-km ise yüzde 11,9 arttı 

Türkiye'de 2016 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarken toplam taşıt-km yüzde 11,9 artış gösterdi. Taşıt sayısı otomobillerde yüzde 6,9, minibüslerde yüzde 3,3, otobüslerde yüzde 1,5, kamyonetlerde yüzde 5,8, kamyonlarda yüzde 2,6, motosikletlerde yüzde 2,2 artarken, taşıt-km aynı taşıt cinsleri için sırasıyla yüzde 14,2, yüzde 8,6, yüzde 3,9, yüzde 11,3, yüzde 11,1 ve yüzde 1,3 arttı. 

Otomobiller yılda ortalama 13 bin 117 kilometre yaptı 

Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde; 2016 yılında sırasıyla kamyonların 45 bin 735, otobüslerin 44 bin 491, minibüslerin 26 bin 396, kamyonetlerin 17 bin 845, otomobillerin 13 bin 117 ve
motosikletlerin 3 bin 766 kilometre yaptığı hesaplandı.  

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