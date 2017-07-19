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Trafiği tehlikeye sokan at arabaları toplanıyor

Tekirdağ'da şehir içi ana arterlerde trafiği olumsuz etkileyen at arabaları Süleymanpaşa Belediyesi tarafından toplanıyor.

Trafiği tehlikeye sokan at arabaları toplanıyor

19 Temmuz 2017 11:14

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, trafik akışını tehlikeye sokan at arabaları ile ilgili uygulamalarına devam ediyor. Şehrin çeşitli noktalarında belirli aralıklarla uygulamalarda bulunan zabıta ekipleri trafikte tehlike oluşturan at arabalarına el koydu.

Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararı uygulanıyor

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı karara dayanarak yapılan uygulamalarda at arabalarına el konuldu.
El konulan at arabaları depolara kaldırılarak atların sahiplerine iade edildiği ifade edilirken, ana arterlerde trafiği işgal ederek tehlike oluşturan at arabaları ile ilgili uygulamanın devam edeceği bildirildi. 


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