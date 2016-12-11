Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. İddialara göre meşrubat yüklü olan kamyon, kırmızı ışıkta geçen otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Kamyon sürücüsünün gösterdiği tüm çabaya rağmeniki araç kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle dengesi bozulan kamyon devrilerek bir süre sürüklendikten sonra durabildi.

Otomobil ise yol kenarına savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası kamyon sürücüsü Hasan Ali Tuncel’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

ZONGULDAK

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 4 su tesisat işçisini taşıyan tarım aracı uçuruma yuvarlandı.

Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Su tesisatı onarımı için Küçükkaymaz köyüne giden işçiler, dönüş yolunda 150 metrelik dere yatağında uçtu. Araç, ağaçlara takılarak durabildi. Kazada pat-pat diye tabir edilen tarım aracında bulunan 65 yaşındaki Osman Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti. Recep A., Hüseyin O. ve Mehmet K. yaralandı.

BURSA

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Araç sürücüsü olay yerine gelen ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı. Araç içerisinden yaralı çıkartılan şoförün arkadaşı Özden A. yaralı sürücüyü görmek isteyince güçlükle sakinleştirildi.

ORDU

Ordu’nun Fatsa ilçesinde kaza meydana geldi, kazada 3 kişi yaralandı. Samsun-Ordu karayolunda Muharrem Dede yönetimindeki otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Ercan Yıldırım’ın kullandığı tır çarpıştı. Otomobil refüjde bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı.