Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Trafik cezası cinayetinin zanlısı yakalandı

Trafik cezası cinayetinin zanlısı yakalandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu, “trafik cezası” nedeniyle işlendiği iddia edilen cinayetin zanlısı tutuklandı.

Trafik cezası cinayetinin zanlısı yakalandı

07 Aralık 2016 16:51

Bolvadin ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık 7 bin TL tutarındaki “trafik cezası” yüzünden yaşandığı iddia edilen bıçaklı kavgada 1 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı. Olayda, Süleyman Yüksel (21), Muhterem Y. (40) ve ismi Ahmet A., olduğu belirlenen 3 kişi trafik cezası yüzünden tartışmış ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet A.’nın, iki arkadaşını bıçakladığı kaydedilmişti. Kavgada Yüksel hayatını kaybederken, Muhterem Y., ise yaralanmıştı.

Olayın ardından kaçan Ahmet A.’nın peşine düşen polisin 2 gün süren firarın ardından zanlıyı yakalayarak gözaltına aldığı bildirildi. Ahmet A.’nın sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.

Edinilen bilgilerde kavganın, zanlılardan birine gelen 7 bin TL’lik trafik cezasını ortak ödeme konusundaki çıkan anlaşmazlıktan kaynaklandığı öne sürüldü. 

Mücahit Kuzu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç