Trafik cezası sorgulama | Trafik cezası nasıl sorgulanır?

Trafik cezası yiyen vatandaşlar trafik cezası nasıl sorgulanır ve bu işlemi en kolay nasıl halledebilirim şeklinde sorular hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Hız sınırlarının aşılması ve yanlış park ve çeşitli sebeplerden gelen yüklü trafik cezaları vatandaşların cebini de canını da yakıyor. Peki, trafik cezası sorgulama işlemi nasıl yapılır? Üzerinize kayıtlı olan bir aracın trafik cezası sorgulama ve yeni bir araba satın alırken de araca ait geçmiş dönem trafik cezası sorgulama işlemi yapmak isteyebilirsiniz. Özellikle ikinci el araba satın alırken aracın geçmiş dönemlerden kalan trafik cezasının sorgulama son derece önemlidir. Eski sahibi tarafından ödenmemiş trafik cezalarını öğrenme ve araç alırken mağduriyet yaşamamak isteyenler ceza sorgulama nasıl yapılır öğrenmek zorunda kalmıştır. Böyle bir hal ile karşı karşıya gelmemek ve gelecekte herhangi bir mağduriyetle yaşamamak için vereceğimiz linklerden son derece basit bir şekilde trafik cezası sorgulama işlemi yapabilir ve trafik cezanızın ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz. Eğer araç size aitse trafik cezası sorgulama işlemi sonrasında karşınıza bir borç çıkıyorsa trafik cezası ödeme işleminin de nasıl yapıldığını bu yazıda detaylıca anlattık.

Trafik cezasını Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinden sorgulama için; egm.gov.tr internet sitesine girilir. ‘’Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme’’ bağlantısı açılır. Açılan sayfadan ad, soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri yazılarak son bir yıla ait olan trafik cezalarına ulaşılabilir.

e-Devlet üzerinden trafik cezası sorgulaması için; e-Devlet’e girilir. Sisteme giriş için; e-Devlet şifresi, T.C. kimlik kartı, E-İmza, internet bankacılığı ve mobil imza seçenekleri yer alır. Bu giriş seçeneklerinden en fazla tercih edilen, e-Devlet şifresi ile giriştir. e-Devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden alabilirsiniz. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ekranında sol bölümünde yer alan menüden e-Hizmetler bağlantısı açılır. Bağlantı üzerinde bulunan kurumlar listesinden Emniyet Genel Müdürlüğü menüsünde ‘’Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama’’ bağlantısına girilerek, trafik cezası sorgulanabilir. Ana sayfa üzerinde yer alan arama kutucuğuna kurum adı ya da yapılacak işlem adı yazılarak, daha hızlı işlem yapılabilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ile sorgulama için; gib.gov.tr internet sitesine giriş yapılır. e-İşlemler bağlantısı açılır. Ardından ‘’Borç Sorgulama ve Ödeme’’ ve ‘’Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme’’ bağlantılarına girilerek trafik cezası sorgulaması yapılabilir ve ceza ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.

Trafik cezası kesilen kişiler, erken ödemeleri halinde yüzde 25 indirimli ödeme hakkına sahip olurlar. Bu indirim hakkından yararlanılabilmesi için, cezanın kesildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi gerekir. On beş gün içinde ödeme yapmayanlar bu indirimden yararlanamaz. Trafik cezasının ödenebilmesi için ceza, sürücüye tebliğ edilmiş olmalıdır. Ceza ödeme işlemini geciktirenlere de yüzde 5 oranında gecikme zammı ilave edilir.

Sürücüler trafik cezalarını, anlaşmalı bankalar üzerinden ve Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden de ödeyebilirler. Bu ödeme seçenekleri dışında PTT şubelerinden nakit olarak da trafik cezası ödeme işlemi gerçekleştirilebilir .

Plakadan Trafik Cezası Sorgulama Nasıl yapılır? TIKLAYINIZ

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sitesinden trafik ve otopark cezası sorgulama nasıl yapılır? TIKLAYINIZ!

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden trafik cezası sorgulama nasıl yapılır? Tıklayınız.

E-Devlet Üzerinden Trafik Cezası Ödeme nasıl yapılır? TIKLAYINIZ!

GİB Üzerinden Trafik Cezası Ödeme nasıl yapılır? TIKLAYINIZ!

ERKEN ÖDEYENLERE İNDİRİM VAR MI?

Trafik cezası kesilen kişiler, erken ödeme yapmaları halinde indirimli ödeme imkanını kullanabilirler. Cezanın kesildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapan sürücüler indirim hakkından yararlanabilirler. Erken ödeme için yüzde 25 oranında indirim uygulanır. Cezanın geç ödenmesi durumunda ise, yüzde 5 oranında gecikme zammı ilave edilir.