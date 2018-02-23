Köprü, otoyollar ve ışık ihlalleri sebebiyle ceza yiyen vatandaşlar, cezalarını öğrenmek için trafik cezası sorgulama işlemine göz atıyorlar. Trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri nasıl yapılır? haberimizden öğrenebilirsiniz...

Trafik cezası sorgulama işlemleri nerelerden yapılır?

Trafik cezası sorgulama işlemleri e-Devlet dışında; Gelir İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinden alınabilir. Trafik cezası ödemesi ise; e-Devlet uygulaması ve Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden yapılabilir. Trafik cezasını erken ödeyenler, yüzde 25 oranında indirimden yararlanabilir. Erken ödeme indirimi için cezanın 15 gün içinde ödenmesi gerekir. Cezasını geç ödeyenlere de yüzde 5 oranında gecikme zammı eklenir.

Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesi ile trafik cezası sorgulaması için; egm.gov.tr internet sitesine giriş yapmanız gerekiyor. İşte, trafik cezası sorgulamanın detayları.

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TRAFİK CEZASI NASIL SORGULANIR?

Trafik cezası sorgulama, turkiye.gov.tr internet sitesinden e-DEvlet uygulamasına giriş yapılarak gerçekleştirilir. Giriş için; e-Devlet şifresi, mobil imza, e-İmza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı seçenekleri bulunur. Uygulamaya giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bölümü açılır. Emniyet Genel Müdürlüğü menüsünde bulunan ‘’Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama’’ bağlantısı kullanılarak trafik cezası sorgulaması yapılabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden sorgulama; gib.gov.tr internet sitesinden gerçekleştirilir. ‘’Borç Sorgulama ve Ödeme’’ bağlantısından ‘’Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme’’ bölümüne girilerek sorgulama yapılabilir. Emniyet Genel Müdürlüğü ile trafik cezası sorgulama, egm.gov.tr internet sitesinden yapılır. Ana sayfada bulunan ‘’Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme’’ bağlantısından T.C. kimlik numarası, ad ve soyad bilgileriyle son bir yılın trafik cezalarına ulaşılabilir.

TRAFİK CEZASI NASIL ÖDENİR?

Sürücüler trafik cezalarını, PTT şubelerinden nakit olarak ya da Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden de kredi kartı ile ödeyebilirler. Trafik cezasının ödenebilmesi için, cezanın sürücüye tebliğ edilmiş olması gerekir. Ceza kesildikten sonra 15 gün içerisinde ödeme yapılırsa, erken ödeme imkanından faydalanılabilir. Geç ödeme yapan sürücüler de yüzde 5 oranında gecikme zammı ile birlikte öderler.

2018 yılında uygulanacak olan trafik cezalarından bazıları;

- Muayenesi yapılmayan araç kullanmak 108 lira

- Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak 108 lira

- Emniyet kemerini takmamak 108 lira

- Engelli yerine araç park etmek 216 lira

- Kırmızı ışık ihlali 235 lira

- Alkollü araç kullanmak 1002 lira

- Ehliyetsiz olarak araç kullanmak 2018 lira