Diğer
Kategoriler

Trafik derdini gelin arabasına yazdı

Bursa’da bir gelin arabasının arkasına yapıştırılan, “Aşkımız Bursa trafiği gibi hiç bitmesin” yazısı hem güldürdü, hem düşündürdü.

Trafik derdini gelin arabasına yazdı

28 Aralık 2016 12:56

Bursa’da yeni yapılan kavşaklar ve düzenlemeler trafiği rahatlatmaya yetmedi. Bilhassa Bursa ve İzmir yollarında sabah saatlerinde şehir merkezine geliş istikametine doğru yaşanan tıkanıklık, gidiş istikametlerinde de yaşanmaya başladı. Sıkışık trafikten bunalan vatandaşlar, tepkilerini değişik yollarla göstermeye başladı. Bir gelin arabasının arkasına yazılan, “Aşkımız Bursa trafiği gibi hiç bitmesin” yazısı adeta her şeyi özetledi. Genç çiftin düğüne yetişmek için trafikte verdiği mücadele, arkalarında seyreden bir başka araç sürücüsü tarafından görüntülendi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç