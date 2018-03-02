Trafik ışığı direğinde bulunan elektrik düzeneği fünye ile patlatıldı

Olay, Denizli-Antalya karayolu üzerindeki Ulus Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki kavşakta bulunan trafik ışıklarının yanmaması üzerine bölgeye giden elektrik teknisyenleri ışığın bulunduğu elektrik direğinin kutusunu açınca panoya plastik kelepçe ile bağlanmış bir düzenek tespit etti. Bunun üzerine teknisyen durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapatıp ardından bomba imha uzmanlarını istedi. Olayın yaşandığı kavşağa gelen bomba imha uzmanları direği inceledikten sonra fünye ile kontrollü patlama yaptı. Olay sonrası polis ekipleri bölgede yaklaşık 2 saat süren geniş çaplı bir inceleme yaptı. Patlamanın etkisi ile bazı iş yerlerinin camları kırılarak maddi hasar meydana geldi.

Fotoğraf karelerine yansıyan düzeneğin pil ve kablolardan oluştuğu gözlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiği bildirildi.

Denizli’de imha edilen düzenekle ilgili resmi açıklama yapıldı

Denizli Valisi Hasan Karahan, kentteki bir trafik ışığı direğinin elektrik kutusunda bulunarak imha edilen düzenekle ilgili açıklama yaptı. Vali Karahan, olayda can ve mal kaybının yaşanmadığını kaydederek, olayla ilgili detaylı çalışma yapıldığını ifade etti.

Vali Karahan, olayla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İlimiz Acıpayam yolu kavşağı ile Ulus kavşağı kesişimindi şüpheli paket olduğu yönünde haber merkezine yapılan ihbar ile ilgili olay yeri çevresinde alınan güvenlik önleminden sonra bomba imha uzmanları tarafından şüpheli paket kontrollü olarak patlatılmış, herhangi can ve mal kaybı yaşanmamış olup detaylı çalışmalar başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Öte yandan, bölge polisin 2 saatlik incelemesinin ardından araç trafiğine açıldı.