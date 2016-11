Sinop'ta 1998 yılında İl Trafik Komisyonu’nca ulaşımda aksamalara neden olduğu gerekçesiyle trafik ışıklarının kaldırılmasının ardından aradan geçen 18 yıllık sürede Sinoplular trafik ışığına gerek duymuyor. Sinop’ta kent merkezi dışında son iki yıldır sadece bir tane trafik ışığı olması Sinopluları rahatsız etmiyor.

Sinop Valisi Hasan İpek, “Sinop birinci öncelikli insanların birbirine olan saygısı sebebi ile gerçekten çok değerli bir il. Bunu en güzel şekilde trafikte görüyoruz. Yani bir tane trafik ışığı var. Fakat burada yayalara araç sürücülerinin ne kadar saygılı olduğunu her seferinde görüyorum. Trafikte birbirlerine karşı olan saygılarını görüyorum. O kadar yollarımızın elverişsiz olmasına rağmen şehir merkezinde büyük kornalar, büyük kavgalar hiç görmüyorum. Bu insanların birbirine karşı olan saygısı ve iyi niyetini gösteriyor. Bu birbirine karşı saygılılığın dışında gerçekten ülkesine saygılı ve ülkesini gerçekten çok seven insanlar. Bizde devlet aleyhine çalışan, ülkenin birliği aleyhine çalışan hiçbir kuruluş ve hiçbir Sinoplu yok. Bunu övünçle söylüyorum. TÜİK’in yaptığı araştırmada Türkiye’nin en mutlu ili Sinop çıkmasıyla da tescillenmiş oldu. Sinop Karadeniz’in bütün güzelliklerini barındıran bir il. Diğer illerde olmayan tarihi geçmişi ile de çok önemli. En güzeli de insanların güzelliği. Hem saygılı, hem kanaatkar hem de ülkesini seven ve gerçekten de mutlu insanların şehri” diye konuştu.

Başkan Ergül: “Işıklar insanlara karşı daha saygısız”

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül ise, “Modern bir kentte trafik ışıklarının olması gerekiyor. Ben buna hayır demiyorum. Ama burası o kadar enteresan bir kent ki; geçmişte buraya trafik ışıkları koydular ben biliyorum. Sakarya Caddesi’nin meydan kapı bölümündeki yerde vardı. Şimdi trafik ışıkları olduğunda burası tarihi bir kent, yollarımız öyle çok geniş değil. Işıklar insanlara karşı daha saygısız. Bekle diyor, bekleyeceksin 5 dakika, 10 dakika. Ama oradan bir araç geçecek olsa şoför duruyor ve ‘buyurun geçin’ diyor. Özellikle yaşlıdır, çocukludur, elinde bir şey olan bir bayandır. Ben de aynı şeyi yapıyorum çünkü. Sinoplular hep böyle yapıyor. Yani ışıklardan ve teknolojiden insanları daha saygılı olan bir kentte yaşıyoruz. Modern kentin trafik ışığı olması gerekiyor. Biz modern bir kentiz ama insanlar teknolojiden daha modern. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ama şimdi biz imar planları yaptık. Sinop anakara bazında genişleyecek ve büyüyecek önümüzdeki yıllar itibari ile. Tabi oralarda bir yerleşim alanları tesis edilirken muhakkak trafik ışığı olacaktır diye düşünüyoruz. Ama şimdilik bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Bunu söyleyince insanların garibine gidiyor ama biz böyle mutluyuz” şeklinde konuştu.

Alper Bayrak isimli vatandaş, “Sinop’ta trafik ışığına ihtiyaç yok. Sinop ülke geneline baktığınız zaman kültür düzeyi en yüksek illerden bir tanesi. Trafikte insanlar birbirlerine karşısaygılıdırlar, yol verirler. Onun için Sinop’ta trafik ışığına ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Erdinç Köseoğlu ise, “İnsanlar birbirlerine saygılı, şoförler saygılı, yayalar saygılı olduktan sonra trafik ışığının bir anlamı yok. Zaten trafik ışığı bile olsa bazı şoför arkadaşlar trafik ışığı varken bile geçiyor. Ama burada insanlar bir bakıyor, yaya geçidi var insanlar geçecek demek ki diye düşünüyor şoförler ve yol veriyorlar” diye konuştu.

Sinop merkezde şehir dışında hastane önünde bir trafik ışığı bulunuyor.

Osman Aksu