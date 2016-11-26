Olay, dün geçe Serefiye Mahallesi Kültür Sarayı Kavşağında meydana geldi. Faik Ş. isimli vatandaş, 06 AKM 54 plakalı otomobili ile seyir halinde iken kırmızı yanan trafik ışıklarında beklemeye başladı. Işıkların yeşil yanmasını beklediği sıra motor kısmından dumanların çıktığını fark etti. Kaputu açarak aşağı inmesiyle otomobil yanmaya başladığını gören sürücü hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürdü. Büyük çapta hasar gören otomobildeki yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.