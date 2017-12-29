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Trafik ışıklarında mendil satan çocuktan duygulandıran hareket

İstanbul'da trafik ışıklarında mendil satarak geçimini sağlayan bir çocuk, üşümüş halde yanına gelen yavru köpeği sarılarak ısıttı. Bir yandan köpeği ısıtıp, bir yandan da mendil satmaya çalışan çocuk çevrede bulunan vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı . O anlar da bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Trafik ışıklarında mendil satan çocuktan duygulandıran hareket

29 Aralık 2017 09:08
Trafik ışıklarında mendil satan çocuktan duygulandıran hareket - Tıkla İzle

İstanbul'da trafik ışıklarında mendil satarak geçimini sağlayan bir çocuk, arabaların durmasını beklerken yorulup bir kenara oturdu.

O sırada yanına yavru bir köpek geldi. Köpeğin üşümüş olduğunu fark eden çocuk köpeğe sarılarak ısıtmaya çalıştı. Köpeği ısıtmak için uğraşan çocuk, bir yandan mendil satmak için araçların durup durmadığını kontrol etti.

Çevrede bulunan vatandaşlara duygu dolu anlar yaşatan o anlar da bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, mendil satan bir çocuğun köpeğe sarılarak okşadığı ve sürekli etrafa baktığı görülüyor. 

 

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