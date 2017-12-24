Trafik kavgası ölümle sonuçlandı

Alınan bilgilere göre olay Orta Mahalle’de gerçekleşti. Eski Emirler Mahalle Muhtarı Halit K.’nin kullandığı otomobil ile Mehmet Yılmaz’ın (42) kullandığı kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonrasında iki grup arasında tartışma başladı. Görgü tanıklarının iddialarına göre, Halit K.’ya 3 kişi saldırmaya başladı. Bunun üzerine Halit K. yanında bulunan ruhsatlı tabancası ile ateş açtı. Açılan ateşte kafasına kurşun isabet eden Mehmet Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli Halit K. yakında bulunan Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu. Halit K. hastanede alınan sağlık raporunun ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin burada işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Diğer yandan cinayet zanlısı Halit K.’nın sağlık kontrolü için hastaneye geldiği esnada gülerek araçtan çıkması dikkatlerden kaçmadı.

Burak Tekin - Çağatay Gür