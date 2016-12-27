Buzlanma nedeniyle araçlar birbirine girdi: 2 ölü

Bağcılar İSTOÇ'da aşırı buzlanma nedeniyle araçlar birbirine girdi. Yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, İstoç Batışehir Yolu'nda meydana geldi. Aşırı buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden 34 GD 4970 plakalı araç sürücüsü, refüjü aşarak karşı yöne geçti. Bu sırada caddede seyreden 34 DS 8148 plakalı otomobil sürücüsü de duran araca çarpmamak için manevra yaptı. İki araç da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda güçlükle durabildi. Ancak arkadan gelen 34 LA 1016 plakalı kamyon, duramayarak 34 DS 8148 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Aynı bölgede sabah saatlerinde maddi hasarlı birkaç kazanın daha meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

İlk kazayı yapan aracın şoförü, "Biz hepimiz aynı yoldan geliyordu. Bizim arabamız kaydı. Bizim yaptığımız kazanın aynısını diğer araç yaptı. O sırada gelen kamyon duramayarak iki kişiye çarptı" dedi.

Bursa'da otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü 1 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesinde otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Salı sabahı 05.15 sularında Bursa-Mudanya karayolu Emek metro istasyonu mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 FB 031 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek Murat Doğdu'nun (30) kullandığı 16 HA 013 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın altında kaldı. Kaza sonrası otomobil hurdaya döndü. Polis ekiplerinin incelemesine göre araçların 58 metre boyunca sürüklendiği belirlendi.

Kazada, Olay Yeri Ekiplerinin yaptığı incelemede kimliği tespit edilemeyen otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Mehmet Furkan Kalaycıoğlu (20) ağır yaralandı.

Kalaycıoğlu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalaycıoğlu'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Tokat’ta yokcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kavşakta yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Uluslararası D-100 karayolunda Iğdır’dan İstanbul’a seyir halinde olan Muhammet Demirak yönetimindeki 34 ER 1500 plakalı yolcu otobüsü Reşadiye ilçesi girişindeki kavşaktan diğer yöne geçmek isteyen Yasin Duran Esin idaresindeki 58 BJ 105 plakalı özel bir firmaya ait elektrik bakım arıza aracı ile çarpıştı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla yaralılar Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Yasin Duran Esin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonette bulunan Gökhan Yılmaz ise Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ile birlikte 6 kişi yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular ise bir dinlenme tesisinde başka bir yolcu otobüsü gelene kadar beklemeye alındı.

Traktör dereye uçtu: 1 ölü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan traktörün dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kozyörük Mahallesi merkezinde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte evinden kahvehaneye çıkan Remzi Özeren (74) yönetimindeki 59 LF 617 plakalı traktör, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikten dereye uçtu.

Kazada traktör şoförü Özeren, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralı olan Saim Tosun'un (69) tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.