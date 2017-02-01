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Trafik kazası mobese kameralarında

Ağrı’da dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen kaza, mobese kameraları tarafından görüntülendi.

Trafik kazası mobese kameralarında

01 Şubat 2017 09:18
Trafik kazası mobese kameralarında - Tıkla İzle

Ağrı Emniyet Müdürlüğü tarafından olaylara engel olmak ve erken müdahale etmek amacıyla kentin farklı noktalarına yerleştirilen mobese kameralarından birine trafik kazası yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki bir araca, aniden yola çıkmaya çalışan bir otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyonet, refüje çarparak durabiliyor.

Bu esnada yol kenarına park edilmeye çalışan otomobilin buzlu zeminde hafif kayması, kaldırımdaki yayalarda kısa süreli korkuya neden oluyor. 

Etiketler: ağrı, mobese, trafik kazası


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