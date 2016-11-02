Konya’da 17 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 16 Ekim 2016 tarihinde akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Halil Ürün Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zekeriya Yılmaz’ın kullandığı 42 EFK 85 plakalı otomobil, plakası ve markası belirlenemeyen başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan ağaca çarpması sonucu ikiye katlanan araçta bulunan sürücü Zekeriya Yılmaz ile ağabeyinin hanımı ve yeğeni araçta sıkıştı. İtfaiye tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan Zekeriya Yılmaz olay yerine yakın mesafede bulunan özel bir hastaneye, diğer iki yaralı da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Zekeriya Yılmaz, bu sabah tedavi gördüğü hastanede 17 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen otomobil ise henüz bulunamadı.

Selman Ayas

KONYA