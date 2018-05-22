Trafik kazasında hayatını kaybeden aile toprağa verildi

Edinilen bilgiye göre Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki sürücü, eşi ve çocuğu yaşamını yitirdi, 1 yaşındaki kızları ise ağır yaralandı. Mevlüt Eriş'in idaresindeki 34 RYV 92 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu'nda Nuri Ç. idaresindeki 77 EN 658 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada 32 yaşındaki sürücü Mevlüt Eriş, eşi Sultan Eriş (32), oğlu Ensar Eriş olay yerinde yaşamlarını yitirirken 1 yaşındaki kızları İlknur Eriş ise ağır yaralandı.



Kazada hayatını kaybeden Mevlüt Eriş, eşi Sultan Eriş ve çocuğu Ensar Eriş bugün memleketi Bartın Kumluca Beldesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede ailenin küçük büyük bütün yakınları gözyaşı döküp, taziyeleri kabul etti. AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da cenaze törenine katıldı. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazlarının ardından anne, baba ve evladının cenazeleri yan yana toprağa verildi.