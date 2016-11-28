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Trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

Bayrampaşa'da alışverişten dönerken otomobilin çarpması sonucu ölen anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede hem eşini hem de 9 yaşındaki kızını kaybeden acılı baba taziyeleri kabul ederken göz yaşlarına hakim olamadı. Olayı duyan küçük kızın öğretmenleri de cenazeye gelerek göz yaşı döktü.

Trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

28 Kasım 2016 17:17
Trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Dün akşam saatlerinde kızıyla birlikte gittiği alışverişten döndüğü sırada Bayrampaşa'da O3 bağlantı yolunda karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ölen 45 yaşındaki Maber Yıldız ve 9 yaşındaki kızı Zehra Yıldız son yolculuğuna uğurlandı. Bayrampaşa Merkez Camii'nde düzenlenen cenazeye çok sayıda vatandaş katılırken taziyeleri acılı baba Şahin Yıldız ve oğulları Okan ve Avdi Yıldız kabul etti. Duygu dolu anların yaşandığı cenazede gözyaşları sel oldu. Acılı baba taziyeleri kabul ederken göz yaşlarına hakim olamadı. Okan ve Avdi Yıldız kardeşler ise hem annelerini hem de küçük kız kardeşlerini aynı kazada kaybetmenin acısını yaşadı. Kazayı duyan Zehra'nın öğretmenleri de cenazeye geldi. Acılı babaya baş sağlığı dileyen öğretmenler gözyaşlarına hakim olamadılar. Taziyelerin kabulün ardından anne ve küçük kızın cenaze namazları kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve küçük kız sevenlerinin omuzlarında Cebeci Mezarlığında defnedilmek üzere uğurlandı.

“Metroya binip geleceklerdi, yuvam yıkıldı”
Eşini ve kızını kaybeden Şahin Yıldız, “Söyleyecek söz yok. Sözün bittiği yerdeyiz. Yuvam yıkıldı. Alışveriş merkezindeydiler. Dönüşte o yoldan sapıyorlar, eve gelmeye çalışırken. Oradan nasıl girdiler bilmiyorum. Alışveriş merkezinde beraberdik. Biz biraz daha gezeceğiz dediler. Metroya binip geleceklerdi” dedi.
Küçük Zehra'nın Türkçe öğretmeni Mustafa Tokgöz, “Bugün ilk dersim onların sınıfındaydı. Sınıfa girdim. Zehra zaten ilk sırada oturuyordu kapının önünde göremedim. Daha sonra arkadaşları Zehra'nın vefat ettiğini söyledi. Neye uğradığımı şaşırdım. Hemen öğretmen arkadaşlarımızla buraya geldik. Yani kelimelerin kifayetsiz olduğu yerdeyiz. Şuan derste olması gerekiyordu karşımda göremedim. Allah rahmet eylesin. Gideceği yerin cennet olacağını çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı

Zehra'nın sınıf öğretmeni Nesli Bulut ise “Şok oldum, okula geldim, derse girecekti. Çocuklar söyledi. Sıra boştu sonra kendimi burada buldum. Dün akşam olmuş. Hemen öğretmen arkadaşlarımla birlikte buraya geldik. Dersleri çok iyiydi. Arkadaşları da şok oldu” şeklinde konuştu.

Mehmet Altunışık

 


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