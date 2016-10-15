Merkez Yıldırım ilçesinde 4 gün önce meydana gelen bir trafik kazasında bir aracın kendisine çarpması sonucu ağır yaralanan 35 yaşındaki T.D. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 8 aylık hamile olan kadına, kadın doğum, genel cerrahi ve beyin cerrahi uzmanları müdahale etti. Gerçekleştirilen operasyonda 8 aylık sağlıklı bir erkek bebek dünyaya gelirken T.D. yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda 4 gün kalan T.D. tedavilere yanıt vermedi ve T.D.’nin beyin ölümü gerçekleşti.

Vasiyetiyle 6 hastaya umut oldu

Beyin ölümü gerçekleşen T.D.’nin daha önce organlarını bağışlamayı vasiyet etmesi üzerine organ nakli ekipleri ailenin de onayını alarak çalışmalarına başladı. T.D.’ye yönelik yapılan incelemelerde kalp, karaciğer, 2 böbrek ve 2 kornea’nın nakledilmesi mümkün olduğu saptandı. Operasyona acil olarak başlayacak ekipler gece saatlerinde hastanede hazır bulunurken Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Soner Cander operasyon öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Üzücü bir olayda 6 hastanın hayat bulacak olmasının büyük bir teselli olduğunu söyleyen Cander, "Hastamızın beyin ölümünün ardından daha önce organ bağışı yapmak istediğine yönelik kart bulundurduğu öğrenildi. Bunun üzerine Organ Nakli Koordinasyon Merkezi ile değerlendirmelere başladık. Hastamızdan alınacak olan kalp Ankara Başkent Hastanesine, Karaciğer ve iki böbrek Bursa Acıbadem Hastanesine gönderilerek uygun hastalara nakledilecek. İki böbreğin nakli ise hastanemizde gerçekleşecek. Hastamızın daha önce organ bağışını vasiyet etmesi sayesinde kendisinin vefatının ardından 6 kişinin sağlığına kavuşacak olması oldukça önemli bir gelişme. Üzüldüğümüz bir olayda 6 hastamızın sağlığına kavuşacak olması bizim için de bir teselli niteliğinde olacak.

Enver Fatih Tıkır