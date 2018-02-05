Trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi toprağa verildi

Kaza, dün akşam Zonguldak-Ankara karayolunun 16. kilometresinde Osmanlı köyü mevkiinde meydana geldi. Sadi B. (55) idaresindeki 67 AS 262 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1. sınıf öğrencisi Melike Aygün (19) yaşamını yitirirken, araçta bulunan 28 yolcu da yaralandı. Kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Melike Aygün'ün cenazesi ailesi tarafından alınarak, Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdağ köyüne getirildi. Cenazede gözyaşı döken baba İlyas Aygün, “Benim canım gitti. Kızımın geleceği vardı, hayalleri vardı" diyerek tabutun başında gözyaşı döktü. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Melike Aygün'ün yakınları cenaze töreninde gözyaşlarına boğulurken, talihsiz kızın cenazesi aile mezarlığına defnedildi.

Ertuğrul Yüksel