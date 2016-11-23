Edinilen bilgiye göre, Recep A.'nın kullandığı 07 JZ 375 plakalı otomobil, Antalya istikametinden gelip Alanya istikametine gitmekte olan Evren E.'nin kullandığı 07 L 6987 plakalı otomobile Demokrasi Bulvarı kavşağında çarptı.

Her iki aracın hurdaya döndüğü kazada yaralanan Emrah E. Evren E. ve Berat K. ile Recep A.. hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Sürücü bilmecesi

Kazanın ardından sürücü bilmecesi yaşandı. Otomobilde bulunan ve kazayı yara almadan atlatan Mustafa K., aracı kendisinin kullandığını belirterek trafik ekiplerine işlem yaptırırken, hastaneye kaldırılan Recep A. ise hastane polisine aracı kendisinin kullandığını söyledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Arif Kaplan